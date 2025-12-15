Elga Enardu accusata di fingere la rottura con Diego Daddì, cosa è successo e la sua risposta ai commenti

Elga Enanrdu è stata attaccata sui social dopo l'annuncio della rottura con il marito Diego Daddì. Con un video pubblicato sui social, l'ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere che il matrimonio era arrivato al capolinea. Una notizia che aveva già dato nel 2023, quando si erano allontanati una prima volta per poi tornare insieme poco dopo.

Sotto gli ultimi post Instagram di Elga Enardu, che la mostrano insieme a un amico, sono comparsi diversi commenti da parte di utenti che l'hanno accusata di aver "messo in scena" la rottura con Diego Daddì solamente per attirare l'attenzione. In molti, infatti, non credono in quello che sta succedendo nel loro rapporto e al fatto che sia arrivato davvero al capolinea. Stanca delle continue insinuazioni, la diretta interessata ha risposto a uno dei commenti, mostrandosi in accordo con le parole e ringraziando chi le aveva scritte. Il messaggio recitava: "Non mi sembra una persona capace di inventarsi una cosa del genere. In più il fatto che la vediamo sorridente e allegra anche rispetto alla precedente separazione dove si percepiva bene la sua sofferenza) è semplicemente perché avrà metabolizzato..capito che non c’è nulla da fare".

Lo scorso 10 dicembre, con un video pubblicato su Instagram, Elga Enardu ha annunciato la fine del matrimonio con Diego Daddì, da cui si era allontanata già una prima volta in passato. "Quello che vi sto per dire non è sicuramente facile, però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita", aveva fatto sapere. L'ex volto di Uomini e Donne non ha fornito dettagli riguardo le motivazioni, limitandosi per ora a chiedere discrezione: "È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà".