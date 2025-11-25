Giulia De Lellis spiega perché ha lasciato l’agenzia di Facchinetti: “Sono felice e in pace con chiunque”

Dopo giorni di indiscrezioni, Giulia De Lellis ha deciso di fare chiarezza sui motivi che l'hanno spinta a lasciare l'agenzia con cui ha lavorato per anni: la Newco Management di Francesco Facchinetti. L'influencer e imprenditrice ha spiegato su Instagram il motivo della rottura professionale, respingendo ogni voce su presunti attriti o nuove collaborazioni in arrivo.

I motivi dell'addio all'agenzia di Facchinetti

In un commento apparso sotto un suo post, De Lellis ha scritto di aver letto di persone che scrivono “un mucchio di stro**ate sulla mia persona, su amici e sull’agenzia che mi ha rappresentata per quasi 10 anni”. Poi ha chiarito definitivamente: “Oggi non mi rappresenta più semplicemente perché avevo voglia di qualcosa di nuovo. Falso anche che andrò con altre agenzie. Sono sola, indipendente, felice e in pace con chiunque”. Parole che mettono un punto alle speculazioni nate nelle ultime ore.

L’annuncio e la presunta reazione di Facchinetti

La notizia dell’addio alla Newco aveva fatto rumore sin da subito. Un divorzio improvviso dopo quasi dieci anni insieme, durante i quali Giulia – entrata in scuderia poco dopo l’esperienza a Uomini e Donne – è diventata una delle influencer più riconoscibili del panorama italiano. Il suo comunicato, asciutto e senza retropensieri, aveva alimentato i dubbi: “Il mio rapporto professionale con Newco termina oggi”, aveva scritto nelle stories. “Ringrazio l’agenzia e tutto il team per il lavoro svolto nel tempo. Continuerò ora il mio percorso dedicandomi a nuove direzioni professionali che rispecchiano le mie attuali scelte e priorità”. A rendere il quadro ancora più movimentato era arrivata, poche ore dopo, la reazione social di Francesco Facchinetti. L’imprenditore aveva pubblicato un video in cui passeggiava nell’ufficio dei trofei della Newco accompagnato dalla frase “Make it happen”. Subito dopo, un selfie con la didascalia: “Ma davvero pensavi che dormissi?”. Due mosse che molti hanno interpretato come una risposta velata all’addio di Giulia, considerate le tempistiche e l’ambiguità dei messaggi. Nessuno dei due, però, aveva voluto commentare apertamente. Fino a oggi, quando De Lellis ha scelto la via più semplice: dire come stanno le cose.