Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “Siamo diventati altro, dopo 11 anni il nostro amore si è spento”

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati. I due hanno condiviso un post sui social in cui spiegano i motivi della rottura dopo 11 anni insieme e due figlie: “Il nostro amore si è spento. Separarsi non è un fallimento, è avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi”.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati. I due hanno annunciato sui social la fine della loro storia d'amore, nata undici anni fa al Grande Fratello e che li ha visto l'uno accanto all'altra fino ad oggi, giorno in cui hanno deciso di raccontare a chi in questo lungo cammino li ha sostenuti, condividendo anche se virtualmente ogni momento della loro vita insieme.

L'annuncio della separazione

Lo scorso settembre erano apparsi già alcuni indizi di una possibile crisi tra i due che, però, non sul momento non trovarono conferma dai diretti interessati. A distanza di due mesi, la coppia ha ritenuto fosse giunto il momento di raccontare cosa fosse accaduto e di confermare, quindi, quella che inizialmente erano solo indizi. "Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni" scrive Francesca Rocco che continua:

Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo.

L'influencer scrive: "Siamo diventati altro. Siamo diventati amici" sottolineando che l'amicizia non è un voler regredire rispetto all'amore, ma molto di più: "non pretende, non ferisce, non misura..semplicemente dà" e ancora: "la felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia". Non è stato semplice riconoscerselo, come non è stato semplice dover arrivare ad accettare di essere diventati come "fratello e sorella", per cui: "E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento".

Il lungo messaggio continua, carico di parole che descrivono un sentimento vero, puro, che si è modificato col tempo ed è diventato qualcosa che, però, non è più possibile associare ad una coppia: "Abbiamo avuto il coraggio di chiederci cosa ci fa bene, cosa ci ferisce, e quanto spesso la paura del giudizio degli altri ci impedisca di essere veramente liberi" scrive e aggiunge ancora:

Separarsi non è un fallimento. È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia.

L'ex gieffina rivendica la scelta di aver messo fine ad un rapporto che, a lungo andare, sarebbe stato sostenuto solo dalla paura, dall'abitudine: "Scegliamo di volerci bene in un modo nuovo" e ancora: "Ci rispettiamo da sempre, e lo faremo per sempre. Abbiamo trovato la forza di dire “basta”, ma con lo stesso amore con cui, un giorno, ci siamo detti “per sempre”.