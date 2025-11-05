Luca Vezil: “Sconvolto quando è finita con Valentina Ferragni, per lei avevo stravolto la mia vita”

Dopo aver taciuto a lungo, Luca Vezil ha deciso di parlare della relazione finita con Valentina Ferragni, sorella della più nota influencer italiana, alla quale è stato legato per nove anni.

Per mesi è stato attento a non lasciar trapelare nemmeno un’emozione, ma oggi Luca Vezil vuota il sacco a proposito del lungo legame con Valentina Ferragni, terminato dopo nove anni d’amore. Ospite del podcast Hey Luca, Vezil ha ammesso di aver investito in quella relazione sogni e speranze per il futuro, al punto da arrivare a stravolgere la propria vita pur di restare accanto alla donna che amava. È chiaro che, in uno scenario come questo, la fine della storia ha segnato per lui l’inizio di un periodo complicato.

Luca Vezil rompe il silenzio sulla fine dell’amore con Valentina Ferragni

Luca, con grande sincerità, non ha nascosto che la rottura con Valentina – oggi legata al giovane Matteo Napoletano – lo ha costretto a rimettere insieme i pezzi della sua vita, a ritrovare la bussola e a ripartire da solo, lasciandosi alle spalle i progetti di coppia costruiti nel tempo:

Per questa relazione ho stravolto molto la mia vita e, allo stesso tempo, la mia vita è stata stravolta da tutto quello che ne è conseguito. Ho lasciato la mia città, la mia famiglia, i miei amici, inseguendo quello che sarebbe venuto, affinché questa relazione fosse in piedi. Dopo nove anni, mi è un po’ mancata la terra sotto i piedi, non lo nascondo.

Che cosa ha detto Valentina Ferragni sulla fine della storia con Luca Vezil

Diverso il tono usato da Valentina quando, alla fine del 2022, ufficializzò la conclusione della lunga relazione con lo storico fidanzato. La sorella di Chiara Ferragni aveva ammesso di essere stata lei a prendere la decisione di chiudere, dopo essersi a lungo interrogata e aver capito che l’amore non era più forte come un tempo. Una separazione che per lei è stata vissuta come un sollievo: Valentina non ha nascosto di aver compreso che quel legame aveva smesso di farla stare bene, spingendola così a rimettersi in gioco e ricominciare da capo.