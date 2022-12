Valentina Ferragni: “Con Luca Vezil più bassi che alti, ho scelto io di lasciarlo” Valentina, sorella di Chiara Ferragni, parla della lunga storia d’amore finita con Luca Vezil, il suo ex compagno: “Ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”.

A cura di Stefania Rocco

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono stati insieme 9 anni. Anni di amore raccontati sui socia, di feste glamour, vacanze nei luoghi più belli del mondo, migliaia di video e fotografie a raccontare la loro fortuna. Ma quell’idillio si è spezzato e, da qualche mese, la sorella minore di Chiara Ferragni ha deciso di tornare single. Non ci sarebbe alcun uomo nuovo nella sua vita. A spingerla a interrompere quel rapporto solo la consapevolezza di un cambiamento.

La versione di Valentina Ferragni

Valentina racconta la sua versione dei fatti rispondendo alle domande che i suoi follower le hanno posto su Instagram. Vezil è una curiosità ricorrente. Sono tantissimi quelli che le chiedono costantemente perché tra loro sia finita, se sia stata tradita dall'ex, se lo abbia tradito o se uno dei due abbia un nuovo compagno. E Valentina ha deciso di rispondere: “Come coppia c’erano degli alti e bassi. Personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa stare più bene, stai già meglio”.

La versione di Luca Vezil: “È stata Valentina a lasciarmi”

All’inizio di novembre, attaccato sui social per essere stato paparazzato con una donna che non era Valentina, Luca aveva deciso di raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti. “Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa”, aveva premesso senza riuscire a nascondere la rabbia nei confronti di chi lo aveva accusato di avere tradito la ex: