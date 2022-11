L’ex di Valentina Ferragni Luca Vezil ha una nuova fiamma, le foto della loro attrazione Travestito da incursore notturno, Vezil è stato immortalato dai paparazzi di Chi fuori da un locale la notte di Halloween, drink in mano, insieme ad una ragazza. Scherzano, ridono, sembra che lui la stia invitando a proseguire la serata insieme, lontano da lì.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Luca Vezil non abbia perso tempo e che si sia ripreso in fretta dalla rottura con Valentina Ferragni. La loro è stata una storia d'amore lunga, sono cresciuti insieme, e forse da parte di entrambi era arrivato il desiderio di perdersi in nuove avventure. L'influencer, che si era preso una pausa dall'Italia la scorsa estate, fa ancora base a Milano, dove sembra abbia instaurato un buon feeling con una nuova fiamma. Troppo presto per dire se tra loro ci sia qualcosa di serio o una semplice attrazione.

Le foto di Luca Vezil con una nuova ragazza

Proprio mentre Valentina Ferragni si scatenava alla festa di Halloween a Palazzo Parigi, insieme alla sorella Chiara, la maggiore Francesca e Fedez, l’ex fidanzato non ha perso tempo. Partecipava ad una festa parallela, sempre in maschera, a Milano. Travestito da incursore notturno, Luca Vezil è stato immortalato dai paparazzi di Chi fuori da un locale, appoggiato alla sua macchina, drink in mano, insieme ad una ragazza. Scherzano, ridono, sembra che lui la stia invitando a proseguire la serata insieme, lontano da lì.

(Foto Chi)

Perché Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati

La rottura, ufficialmente, è stata comunicata a metà ottobre. “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”, hanno scritto sui social. L’allontanamento però risale a diverso tempo prima. Già dalla scorsa estate infatti, Vezil aveva annunciato di volersi prendere un periodo lontano dall’Italia. È volato alle Canarie, per un progetto lavorativo, ma una volta tornato a Milano la sua strada non sarebbe stata più la stessa di Valentina. Lei, nel frattempo, non ha ritrovato l’amore. Il gossip l’avrebbe voluta al fianco di Alvaro De Juana, attore spagnolo conosciuto per la serie Netflix Elite, ma l’influencer ha prontamente smentito: “Scoop totalmente infondato”.