Valentina Ferragni e il fidanzato vivranno il loro amore a distanza, lui lascia l’Italia per lavoro Valentina Ferragni e il fidanzato passano l’estate distanti per la prima volta negli ultimi 9 anni. A rivelare il motivo è Luca Vezil con un lungo post sui social: “Ho ricevuto una proposta lavorativa che non potevo rifiutare, Valentina mi è stata vicina senza battere ciglio”.

A cura di Giulia Turco

Valentina Ferragni trascorrerà le vacanze estive senza il fidanzato Luca Vezil, per la prima volta da quando 9 anni fa è iniziata la loro storia d'amore. La coppia ha voluto condividere la novità con i loro follower, insieme ad una serie di foto scattate durante la loro ultima sera insieme a Saint Tropez. Si sono concessi una romantica cena al tramonto per salutarsi prima di iniziare il periodo che li terrà distanti. Il motivo è che Luca dovrà partire per un lavoro che lo porterà fuori dall'Italia.

Perché Valentina Ferragni e il fidanzato non passano l'estate insieme

A raccontare i motivi della distanza è Luca Vezil, igienista dentale e influencer che ha spiegato ai follower il motivo della sua partenza.

Quest’anno, per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme. Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine.

Valentina avrebbe appoggiato a pieno la sua scelta, nonostante la coppia avesse già programmato un bellissimo viaggio per quest'estate che quindi sarà rimandato.

Leggi anche Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi durante il concerto LoveMi

In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza. […]. Ieri sera, abbiamo deciso di goderci un tramonto, una cena, una serata speciale, vi condivido queste foto spettacolari scattate in 5’ mentre il sole andava giù, il resto della serata rimane e rimarrà nostro e sarà un ricordo molto bello mentre saremo lontani migliaia di km a partire da inizio settimana.

Ti amo amore, tu sai

Che lavoro fa Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni

Luca e Valentina si sono conosciuti giovanissimi, durante una vacanza a Mykonos. Classe 1991, Vezil ha 31 anni ed è originario di Genova, ma attualmente vive a Milano, come Valentina. Il suo mestiere è quello di igienista mentale, anche se negli ultimi anni ha intrapreso l'attività di influencer e social media strategist. “Sono un’igienista dentale prestato alla vita dei social: durante l’università è scoppiato tutto questo e, quando mi sono laureato, ho deciso di mettere in un cassetto questo progetto per dedicarmi ad altro", ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair. "Ma non è detto che in futuro non decida di far sorridere la gente nel senso più letterale del termine”.