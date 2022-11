Luca Vezil smentisce di avere una nuova fiamma: “Siamo usciti a fumare una sigaretta” Con un commento su Instagram, Luca Vezil ha smentito di avere una nuova fiamma dopo Valentina Ferragni, come avrebbero fatto pensare le foto del settimanale Chi: “Siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo), ma le foto ad hoc funzionano meglio giusto?”.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Luca Vezil smentisce di avere una nuova fiamma dopo Valentina Ferragni. Il settimanale Chi lo aveva paparazzato durante una festa di Halloween mentre, con un drink in mano, scherzava insieme a una ragazza. Ma l'igienista dentale e social media strategist ha precisato che non è come sembra.

Il commento di Luca Vezil

Con un commento via Instagram, Luca Vezil ha smentito la notizia secondo la quale avrebbe una nuova fidanzata dopo la rottura da Valentina Ferragni, ufficializzata a metà ottobre dopo quasi 9 anni di amore. Sotto il post della pagina The Pipol Gossip, che ha ricondiviso le foto del settimanale Chi, ha scritto: "Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?". Il ragazzo sostiene quindi che con lui ci fosse solo un'amica e che gli scatti fossero quasi progettati per far pensare a qualcosa di più.

Luca Vezil con una ragazza ad Halloween, le foto di Chi

Gli occhi attenti di Chi hanno paparazzato Luca Vezil durante la notte di Halloween, mentre partecipava a una festa in maschera a Milano, travestito da incursore notturno. Era fuori da un locale, appoggiato alla sua macchina e con un drink in mano, insieme a una ragazza di cui non si conosce l'identità. Insieme scherzano e ridono, dimostrando una certa complicità che aveva fatto pensare a qualcosa di più tra loro e all'ipotesi di proseguire insieme la serata.

Nel frattempo Valentina Ferragni si scatenava alla festa di Halloween organizzata a Palazzo Parigi, insieme alla sorella Chiara, la maggiore Francesca e Fedez. La rottura, ufficialmente, è stata comunicata a metà ottobre. “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”, hanno scritto sui social.