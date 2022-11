Luca Vezil e le foto dei paparazzi: “Valentina Ferragni mi ha lasciato ma non cerco notti brave” A seguito delle foto dei paparazzi che lo vedono fuori un locale con una ragazza misteriosa, Luca Vezil ha deciso di fare chiarezza su Instagram. Ha specificato di essere stato lasciato, ma nonostante ciò “ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita senza lanciarmi in notti brave”.

A cura di Gaia Martino

Un mese fa Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine della loro storia d'amore durata circa 9 anni. "Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati" ha scritto l'influencer tra le stories lo scorso 12 ottobre. Stando alle foto dei paparazzi del settimanale Chi sembrava che Luca Vezil non avesse perso tempo nel cercare un nuovo amore: quella che sembrava essere però la sua nuova fiamma in realtà si sarebbe rivelata soltanto un'amica. Dopo la smentita, l'ex della Ferragni si è sfogato su Instagram non solo per smentire il gossip sulla nuova frequentazione, anche per chiarire alcuni punti per lui importanti: è stata la Ferragni a lasciarlo.

Lo sfogo di Luca Vezil

Luca Vezil con una IG story ha voluto fare chiarezza riguardo la sua vita sentimentale. "Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa": ha cominciato così il suo lungo sfogo prima di ammettere di essere stato lasciato e di aver deciso di rispettare le volontà della sua (ormai) ex.

Quando sono stato lasciato ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa. Ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori e l'affetto della mia famiglia e amici. In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro.

Luca Vezil non ha digerito il gossip, da lui smentito, sul suo conto: "Visto che questo scoop è atto a incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso, né causato, inviterei chi ha espresso giudizi basati su questa falsità a rivedere le proprie posizioni". La verità, stando alle sue parole, "è in mano a due persone e nessun altro, ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita". Ha chiuso dichiarando di non avere alcuna intenzione di affrontare il discorso in futuro: "La vita continua e per me ci sarà sempre rispetto verso chiunque e l'intenzione di guardare avanti sempre".

Le foto di Luca Vezil con una ragazza pubblicate da Chi

L'ultimo numero del settimanale Chi, uscito mercoledì 9 novembre, ha reso pubbliche alcune fotografie di Luca Vezil occupato con una ragazza misteriosa fuori ad un locale milanese. I paparazzi hanno pensato si trattasse di una nuova fiamma per l'influencer dopo la rottura da Valentina Ferragni: è stato lui, ieri, a smentire descrivendo la donna come un'amica.