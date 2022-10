Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: “Abbiamo deciso di intraprendere strade separate” Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati dopo quasi 9 anni di fidanzamento. L’annuncio con una storia in comune pubblicata su Instagram: “Abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. Dopo quasi 9 anni insieme, l'influencer e il fidanzato hanno annunciato la fine della loro storia d'amore con una storia pubblicata da entrambi su Instagram. A inizio agosto avevano passato per la prima volta un periodo distanti, quando l'igienista dentale aveva ricevuto una proposta lavorativa fuori dall'Italia.

L'annuncio della rottura

Era già da diverso tempo che circolava la voce di una presunta crisi tra la coppia, ora è arrivata la notizia ufficiale della fine dell'amore. Con una storia pubblicata su Instagram oggi, 12 ottobre, Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato ai loro milioni di follower di essersi lasciati, dopo essere cresciuti insieme e aver passato quasi 9 anni uno accanto all'altra:

Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta

L'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono conosciuti quando erano giovanissimi, durante una vacanza estiva a Mykonos. "Ci siamo fidanzati quando avevi 20 anni e lui 21, stiamo insieme da 9 anni e abbiamo un lavoro assieme, una casa assieme, un cane assieme, abbiamo costruito una vita assieme", aveva scritto la minore delle sorelle Ferragni proprio questa estate, quando per la prima volta dall'inizio del loro amore avevano trascorso un periodo separati perché il compagno aveva ricevuto un'offerta di lavoro fuori dall'Italia. I due sono cresciuti insieme e avevano diversi progetti di vita insieme, come la casa e un cane. Dopo si erano ricongiunti e avevano mostrato sui social di essere tornati insieme. E, da quel momento, non sembrava esserci nessun sospetto di crisi.