“Valentina Ferragni ha un nuovo amore dopo Luca Vezil, è l’attore di Elite Alvaro De Juana” Stando ad alcune indiscrezioni, Valentina Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato dopo la rottura da Luca Vezil. Si tratterebbe del giovane attore spagnolo Alvaro De Juana, che entrerà a far parte della serie Elite nella prossima stagione.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni avrebbe voltato pagine dopo la fine della storia con Luca Vezil. Stando alle ultime indiscrezioni, l'imprenditrice e sorella minore di Chiara Ferragni starebbe frequentando un nuovo ragazzo, un giovane attore spagnolo che comparirà nella sesta stagione della serie Elite.

Valentina Ferragni avrebbe una nuova fiamma dopo Luca Vezil

A lanciare l'indiscrezione, che sta subito facendo il giro del web, è stata la giornalista Claudia Cabirini via Twitter. Il "nuovo fidanzato" di Valentina Ferragni si chiamerebbe Alvaro De Juana, spagnolo di nascita, ma conosciuto anche in Italia per il suo ruolo in Elite. Il personaggio che interpreta, Didac, farà il suo ingresso nella sesta stagione della serie targata Netflix, che arriverà sulla piattaforma il prossimo 16 novembre. La scintilla tra i due sarebbe scoppiata durante l'ultima vacanza a Ibiza dell'influencer, ma per il momento non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati. A far crescere ancora di più i sospetti c'è una foto pubblicata su Instagram dal giovane attore spagnolo, che risale allo scorso 16 agosto, che è stata scattata proprio da Valentina Ferragni a Ibiza. La notizia arriva a circa una settimana di distanza dall'annuncio della fine della storia con Luca Vezil, a cui la minore delle sorelle Ferragni è stata legata per quasi nove anni. Con un messaggio congiunto sui social, l'ormai ex coppia ha reso pubblica la rottura: "Abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”.

Chi è Alvaro De Juana

Alvaro De Juana, il nuovo presunto fidanzato di Valentina Ferragni, ha 19 anni (10 in meno dell'influencer) ed è spagnolo d'origine. Ha iniziato molto presto la sua carriera da attore, tanto che la popolarità in Spagna è arrivata nel 2019 quando ha partecipato alla fiction Amar Para Siempre. Ora sta per tornare sul piccolo schermo e diventare noto anche in Italia. Parteciperà infatti alla sesta stagione della serie Netflix Elite, dove interpreterà il personaggio di Didac. Al momento non c'è nulla di ufficiale circa la sua possibile relazione con la minore della sorella Ferragni, anche se una serie di indizi social lasciano pensare che tra i due ci sia un qualche tipo di rapporto.