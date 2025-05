Valentina Ferragni, vacanza romantica col fidanzato: quanto costa il resort alle Maldive

video suggerito

A cura di Giusy Dente

È già tempo di bikini per le celebrities, partite alla volta di mete calde e paradisi terrestri dove godersi un po' di relax lontano dal caos, dalla città, dagli impegni di lavoro. Aurora Ramazzotti ha scelto il Messico, Melissa Satta la Repubblica Dominicana, ma sono le Maldive a confermarsi la destinazione più amata. Sono volati lì Chanel Totti, Costanza Caracciolo e Valentina Ferragni. L'influencer è in dolce compagnia: col fidanzato Matteo Napoletano.

Il viaggio di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Arrivano dritte dalle Maldive le foto di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. Non c'è nessuna crisi di coppia, come qualcuno aveva ipotizzato vista l'assenza dai social e alcune parole sospette pronunciate dall'influencer. Avevano fatto nascere alcuni dubbi alcune esternazioni contenute in un suo video, ma l'imprenditrice ha chiarito che, in quanto figlia di divorziati, a volte tende a vivere l'amore in modo cinico e razionale, senza lasciarsi troppo andare.

ùMa sue parole in quel video non avevano a che fare con la relazione che sta vivendo oggi: è molto felice accanto al nuovo compagno. I due stanno insieme da quasi due anni, è un amore ufficializzato da diverso tempo. In questo arco di tempo la relazione si è evoluta, senza farsi scalfire da alcune critiche circa la differenza di età. Lui, classe 2001, è più giovane di 9 anni.

In questo momento la coppia è volata alle Maldive: mare, piscina, sole, passeggiate, nuotate e ovviamente tante foto in bikini! Il must have dei look da spiaggia dell'imprenditrice è sempre lo stesso: è fan del tanga sgambato con taglio a V, che slancia la figura e che richiama un po' i modelli tanto in voga negli anni Novanta.

Dove sta alloggiando la coppia

I due stanno alloggiando in una struttura da sogno circondata dalle acque cristalline per cui le Maldive sono rinomate e famose in tutto il mondo. Vakkaru Maldives Resort si trova sull'Atollo Baa e una notte, in un alloggio sulla spiaggia pensato per coppie, costa in questo periodo dell'anno dai 680 agli 810 euro.