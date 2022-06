Valentina Ferragni in trikini: l’addio al nubilato è col modello sgambato con fasce sul seno È tornato di moda il trikini: se ne è lasciata conquistare anche Valentina Ferragni, che ha scelto un sexy costume in tonalità pastello.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni ha trascorso il weekend in un luogo incantevole, un resort di lusso a Sorrento, dove l'amica Elen Ellis ha festeggiato l'addio al nubilato. La futura sposa e le sue amiche si sono divertite tra mare, spiaggia, gite in barca, approfittandone per sfoggiare i migliori look balneari di inizio estate (con immancabili dettagli di lusso).Valentina Ferragni ha lanciato la proposta più sexy e colorata dell'anno: ha decretato definitivamente il ritorno del trikini?

Il ritorno del trikini

Quali sono i must have dei look balneari di questa estate? Da un lato ci sono capi intramontabili, che anno dopo anno non perdono mai il loro fascino: dunque c'è da aspettarsi nuovamente in spiaggia il tradizionale e amatissimo costume bianco, come quello sfoggiato da Diletta Leotta. Saranno poi gettonatissimi anche i costumi a effetto laminato-metallizzato, come quello lanciato da Kylie Jenner. Per chi ama stare al centro dell'attenzione, la soluzione migliore è sempre una: osare con glitter, strass e cristalli, come suggerisce il bikini scintillante di Elisabetta Canalis. Spopolano ormai da diversi anni anche i costumi in crochet, quelli a effetto uncinetto: se ne è lasciata conquistare anche Giorgia Palmas. Sembra che il 2022 sarà anche l'estate del trikini.

in foto: trikini Reina Olga

Valentina Ferragni in costume

Valentina Ferragni predilige i modelli micro, con slip sgambati e coloratissimi. Ma non ha resistito anche al fascino del trikini, fascino che ha colpito anche Aurora Ramazzotti, che ne ha scelto uno davvero audace. Il modello indossato dalla sorella di Chiara Ferragni in occasione dell'addio al nubilato dell'amica, è del brand Reina Olga e costa 155 euro. La parte inferiore presenta slip sgambato, quella superiore due fasce sul seno che si intrecciano intorno al collo, lasciando nuda la pancia. Il trikini non è a tinta unita, ma in tre colori pastello combinati: giallo, rosa e celeste, tutti tenui e delicati.