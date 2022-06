Giorgia Palmas rilancia i costumi crochet: dà il via all’estate col bikini bianco all’uncinetto Giorgia Palmas ha dato ufficialmente il via all’estate, lo ha fatto sfoggiando il suo primo bikini della stagione. Ha rilanciato la mania dei costumi crochet, ovvero i modelli all’uncinetto che da diversi anni stanno letteralmente spopolando.

A cura di Valeria Paglionico

Giorgia Palmas non potrebbe essere più felice: le due figlie Sofia e Mia diventano sempre più belle, dal punto di vista professionale le cose vanno a gonfie vele e ha inoltre trovato l'amore al fianco di Filippo Magnini, sposato in piena pandemia in tailleur bianco. Certo, qualche settimana fa i due sono diventati protagonisti di una cerimonia da sogno, ma formalmente la loro unione era già diventata ufficiale da tempo. Non sorprende, dunque, che per l'ex velina l'estate 2022 stia per partire con il piede giusto: quale migliore occasione di una giornata calda e soleggiata per sfoggiare il suo primo bikini? Per l'occasione ha puntato su un modello all'uncinetto, rilanciando la mania del crochet.

Il bikini crochet di Giorgia Palmas

"La leggerezza e l’energia dell’estate": queste sono le parole usate da Giorgia Palmas per dare ufficialmente il via alla bella stagione. Certo, le vacanze sono ancora lontane, ma ha approfittato del weekend per concedersi qualche momento di totale relax. Ha passato una giornata alle terme QC di Milano e per l'occasione ha sfoggiato il suo primo bikini dell'anno. Ha puntato sul total white sfoggiando un modello a lavorazione crochet firmato OVS: ha reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti laterali coordinati, ovvero tutti all'uncinetto con dei ricami geometrici sui orli. Quanto costa? I due pezzi vengono venduti separatamente rispettivamente a 19,95 e 14,95 euro.

Bikini di OVS

Il ritorno dei costumi all'uncinetto

I costumi crochet, ovvero realizzati all'uncinetto, hanno letteralmente spopolato negli scorsi anni e gli amanti del genere saranno lieti di sapere che sono tornati anche nel 2022. Possono avere solo il reggiseno in cotone o anche gli slip coordinati, l'importante è che siano in pieno stile anni '90 come impone la moda del momento. Quali modelli scegliere? I più comodi e fashion sono i triangolini con i tanga ma in alternativa si può optare anche per un top bralette (che risulta essere un tantino più fasciante e avvolgente) e per uno slip in lycra ma dello stesso colore del reggiseno. Per il resto si può osare con delle fantasie variopinte o scegliere una più classica tinta unita, l'unica cosa che conta è che non manchi qualche dettaglio con a lavorazione crochet.