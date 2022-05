Le foto del matrimonio di Giorgia Palmas: “Amavo il vestito, mi ha aspettato per due anni” Filippo Magnini e Giorgia Palmas dopo il rito civile si sono sposati anche con rito religioso. Hanno poi festeggiato con amici e parenti. La sposa ha indossato due abiti bianchi.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Palmas in Atelier Emé

A distanza di un anno dal matrimonio celebrato con rito civile, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno confermato le loro promesse nuziali con una cerimonia religiosa. La coppia ha finalmente potuto anche festeggiare in grande stile assieme a parenti e amici, cosa che a lungo non è stata possibile, a causa delle restrizioni imposte dalla fase acuta della pandemia. I due hanno scelto come location dell'evento Villa Bonomi, una lussuosa storica villa con vista sul lago di Como. È stata una giornata da ricordare e a mente fredda, dopo qualche giorno dal fatidico sì, l'ex velina ha voluto condividere alcuni scatti con i fan e i follower, raccontando di più sul grande giorno ed esprimendo tutte le sue emozioni.

Gli abiti da sposa di Giorgia Palmas

Giorgia Palmas ha voluto che fosse Atelier Emé ad accompagnarla nel giorno del sì, un brand a cui è molto affezionata. Sui social, nel condividere alcune foto del matrimonio, ha spiegato:

Quando vivi un sogno non vorresti svegliarti mai e ogni singolo dettaglio che ti ha portato a vivere quella magia rimane impresso nella tua mente, per sempre. Quando mi hanno scattato queste immagini ero in fase di preparazione, mancava solo il velo. Ho amato moltissimo il mio vestito, mi ha "aspettato" per due anni e mi ha fatto sentire una vera sposa.

Giorgia Palmas in Atelier Emé

La 40enne ha voluto non uno, ma ben due abiti da sposa bianchi e un terzo verde (anche quello di Atelier Emé) lo ha indossato il giorno dopo, in occasione di un brunch organizzato per gli amici più stretti e la famiglia. L'abito sfoggiato per la cerimonia è principesco, a maniche lunghe e ricco di ricami in pizzo sia sul corpetto (trasparente su schiena e décolleté) che sulla gonna, ma anche sul lungo strascico.

Giorgia Palmas in Atelier Emé, Filippo Magnini in Alessandra Martorana

Non poteva mancare il velo lungo, appuntato allo chignon basso, incorniciato da due ciocche lasciate libere ai lati del viso. Bianche anche le scarpe, delle décolleté Casadei con tacco a spillo. Dopo questo primo outfit da sposa romantica, ha decisamente cambiato registro, scegliendo per la seconda parte della giornata, quella della festa, qualcosa di più semplice ma ugualmente molto glamour: senza ricami, con spalle nude e gonna ampia lunga fino alle caviglie.

Giorgia Palmas in Atelier Emé

A volte un matrimonio è questione di famiglia

Il 25 settembre 2020 Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori della piccola Mia. L'ex velina aveva già una figlia, Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. Entrambe erano ovviamente presenti nel grande giorno: la piccola vestita di bianco come la mamma e la maggiore in celeste. Il matrimonio per tutti loro è stato un affare di famiglia, come ha spiegato la sposa su Instagram: