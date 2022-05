Giorgia Palmas ha detto sì a Filippo Magnini: vestito da sposa romantico con lungo velo e pizzo Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono detti sì (ancora). Dopo il matrimonio civile hanno celebrato quello religioso, per poi festeggiare con amici e parenti.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Palmas in Atelier Emé

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati e hanno portato con loro, nel giorno più bello delle loro vite, i fan e i follower che da anni li seguono con affetto e che ne hanno seguito la storia. I due stanno insieme dal 2018. Lei veniva dalla relazione con Vittorio Brumotti, lui dal lungo fidanzamento con Federica Pellegrini. Il 25 settembre 2020 è nata la loro primogenita, Mia: l'ex velina era già mamma di un'altra bambina, Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. Il 12 maggio 2021 la coppia si è sposata civilmente, ma entrambi hanno sempre coltivato il sogno di un matrimonio in Chiesa, di una grande festa con amici e parenti. Hanno aspettato a lungo, un po' per la gravidanza e un po' a causa della pandemia, ma finalmente hanno coronato il loro sogno e hanno rinnovato le loro promesse anche col rito religioso.

Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

La data del matrimonio religioso, celebrato sabato 14 maggio, non è affatto casuale. Il rito civile, infatti, si è svolto esattamente un anno prima: era il 12 maggio 2021. I due quindi faranno una media e negli anni a venire festeggeranno il 13? No: la loro intenzione è fare 72 ore di festa per sempre! Se un anno fa la sposa aveva optato per un candido look elegantissimo e chic, composto da giacca e pantaloni, stavolta la scelta è stata molto diversa. Giorgia Palmas ha puntato su un vero e proprio vestito principesco.

in foto: Giorgia Palmas e Filippo Magini

Si è affidata ad Atelier Emé: la creazione che ha voluto indossare per rinnovare le promesse nuziali è un romantico abito con lungo velo bordato di pizzo, corpetto ricamato a maniche lunghe che lascia le spalle leggermente scoperte, gonna con strascico. Lo sposo invece si è affidato al fashion designer Alessandro Martorana. Dopo aver pronunciato il sì in Chiesa gli sposi si sono spostati a Villa Bonomi, la location che hanno scelto per accogliere amici e parenti, per festeggiare e condividere con loro le emozioni di un giorno così speciale.

in foto: il primo dei due vestiti da sposa di Giorgia Palmas

Per questa seconda parte della giornata, la sposa ha cambiato abito, scegliendone uno con gonna ampia, ma senza strascico né ricami, con corpetto a cuore e senza spalline: perfetto per scatenarsi e ballare in pista, ma mantenendo un tocco di romanticismo ed eleganza.

in foto: il secondo abito della sposa

La coppia si è affidata a una wedding planner e nulla è stato lasciato al caso: le bombinere per esempio, sono pendenti Swarovski a forma di stella, perfetti come addobbi natalizi. Come ha spiegato l'ex velina nelle Instagram Stories: "Volevano essere un ricordo della sera in cui è iniziato questo viaggio, la sera di Natale in cui Filippo mi ha fatto la proposta di matrimonio".