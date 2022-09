Giorgia Palmas e Filippo Magnini al compleanno di Mia: party colorato tra trucchi e palloncini Per celebrare i 2 anni di Mia, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno organizzato un party coloratissimo: palloncini, candy shop, trucchi e immancabile torta.

A cura di Giusy Dente

Si festeggia, in casa Magnini-Palmas. La coppia ha organizzato un coloratissimo party in occasione dei 2 anni della piccola Mia. La bimba è nata nel 2020, ma l'ex velina ha anche una figlia nata nel 2008 dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini, di nome Sofia. I 4 sono una famiglia unita ed affiatata. L'ex velina e l'atleta stanno insieme dal 2018, il 12 maggio 2021 si sono sposati civilmente mentre lo scorso maggio si sono detti sì in Chiesa, per poi festeggiare in grande stile con amici e parenti.

Un party per la piccola Mia

Non poteva certo passare inosservato, il compleanno della piccola Mia. Queste sono state giornate impegnative, per Giorgia Palmas, sia in casa che fuori. C'è stata la Milano Fashion Week e parallelamente c'era da gestire il ritorno a scuola di entrambe le figlie. Sofia ha cominciato la scuola superiore, Mia invece si sta integrando all'asilo. Sui social, entrambi i genitori hanno ripercorsi alcuni dei momenti più belli vissuti in questi primi 2 anni di vita della bambina.

Filippo Magnini le ha dedicato parole dolci e commosse, da papà perdutamente innamorato: "Il sole e la luna dovrebbero avere il tuo sorriso, i giorni e le sere sarebbero così davvero luminosi". E gli ha fatto eco l'ex velina: "Quante volte abbiamo provato ad immaginarti, ma avremmo dovuto attingere a tutti i colori dell’arcobaleno per realizzare lo spettacolo che sei".

Leggi anche Giorgia Palmas in abito da sposa: le foto del matrimonio con Filippo Magnini

Entrambi condiviso con fan e follower alcuni scatti del party organizzato in onore della festeggiata. La festa si è svolta a Milano: i genitori si sono fatti aiutare da esperti del settori eventi, per allestire tutto alla perfezione, col personaggio preferito della bimba: Bing, il coniglietto nero dell'omonimo cartoon. E poi palloncini, caramelle, un performer specializzato in children entertainment e un'area trucchi.

"Questa giornata è stata tutta per te: quanti bei sorrisi abbiamo visto oggi, quanta felicità in questa prima vera festa di compleanno e quanti ricordi che rimarranno indelebili, perché poi sono questi i veri regali" hanno commentato i genitori, che sono stati sommersi di auguri per la loro bambina in questo giorno così speciale.