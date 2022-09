Giorgia Palmas con le figlie Mia e Sofia, nel loro primo giorno di scuola tutte in T-shirt bianca Giorgia Palmas non poteva mancare nel primo giorno di scuola delle figlie: Sofia comincia la scuola superiore, per Mia è già tempo di andare all’asilo.

A cura di Giusy Dente

Doppio "back to school" in casa Magnini-Palmas. La coppia è di recente convolata a nozze festeggiando il matrimonio in grande stile con parenti e amici, a distanza di un anno dal precedente rito civile. Nel 2020 Giorgia Palmas e Filippo Magnini erano diventati genitori della piccola Mia. L'ex velina a sua volta aveva già una figlia, Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione col calciatore Davide Bombardini. Le due sorelle sono tornate tra i banchi di scuola e non poteva mancare la foto di rito con la mamma, che ha voluto immortalare il loro ingresso all'asilo nido e alla scuola superiore.

È settembre, tutti a scuola

Tante celebrities in questi giorni stanno condividendo con fan e follower il fatidico momento del ritorno a scuola dei loro figli: c'è chi torna tra i vecchi compagni di classe, chi comincia un percorso tutto nuovo in un altro istituto. In entrambe i casi, l'occasione è da immortalare e ricordare. Chiara Ferragni e Fedez hanno accompagnato Leone alla St. Louis, l'istituto che frequenta già da un anno. Come loro anche Caterina Balivo, che ha voluto essere presente nel ritorno a scuola dei figli Cora e Guido Alberto, per poi recarsi sul set del suo nuovo progetto televisivo. Abbiamo visto in versione "mamma orgogliosa" anche Ilary Blasi: la terzogenita Chanel ha cominciato la prima elementare. Anche i baby royals hanno indossato gli zainetti. William e Kate hanno personalmente accompagnato i tre figli George, Charlotte e Louis; come loro anche Alberto di Monaco e la principessa Charlene, accanto ai gemellini Jacques e Gabriella nel fatidico giorno.

Giorgia Palmas accompagna a scuola Mia e Sofia

La 14enne Sofia Bombardini, figlia di Giorgia Palmas e Davide Bombardini, ha cominciato la scuola superiore. Non poteva mancare una foto ricordo assieme a sua madre, felicissima ed emozionata per il nuovo percorso che la primogenita sta per intraprendere. "Se guardo indietro tra i miei ricordi più vivi da quando è nata Sofia, in questo mare di ricordi ci sono tutti i primi giorni di scuola: dall’inserimento del nido, alla sua manina nella mia sino alle elementari, alla scuola media con lo zaino solo su una spalla ad oggi. Mentre la saluto, molto emozionata, penso a quale grande anno la aspetti. Mi sento una mamma tanto fortunata. Buona fortuna" ha scritto su Instagram. Ma è tempo di novità anche per la piccola di casa, Mia, figlia della Palmas e Filippo Magnini. Per lei, nata due anni fa, è il momento dell'asilo e non poteva mancare la dedica social della mamma: "Primo giorno di scuolina (come dice Mia). Sembra ieri che Filippo mi accarezzava la panciona dicendo: ciao Mia sono papà. Ed eccoci qua, all’uscita del primo giorno di nido, felici ed emozionati, soprattutto io e il papà". Tutte e tre hanno scelto il più semplice dei look, per affrontare il primo giorno di scuola: l'intramontabile T-shirt bianca.