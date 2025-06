video suggerito

La nuova attività fisica di Belén Rodriguez: che cos’è l’aerial fusion La showgirl in tenuta sportiva, con leggings animalier, maxi T-shirt bianca e calzettoni, si è mostrata alle prese con una lezione di aerial fusion fit. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attività fisica è parte integrante della routine di benessere di Belén Rodriguez, attentissima a portare avanti uno stile di vita salutare fatto di alimentazione controllata e tanto sport. Di recente ha subito un piccolo intervento: nulla di grave, si è tutto risolto. Non è entrata nei dettagli, ma ha raccontato di aver dovuto prendere tanti medicinali e che dunque ora sta cercando di ripulire l'organismo e rimettere in moto il corpo. Sui social si è mostrata alle prese con una nuova attività fisica in palestra.

Belén Rodriguez a lezione di aerial fusion fit

Tutti conoscono la passione di Belén Rodriguez per la danza: la praticava da bambina e ha anche ripreso a prendere lezioni alla sbarra. Da adulti, è un modo per mantenere la flessibilità e l'elasticità corporea, andando a mantenere tonici i muscoli. Ha trasmesso questo amore anche alla sua piccola Luna Marì: la bimba infatti ha già indossato le sue prime scarpette da ballo. La showgirl fa anche allenamenti di pilates, utilissimo per migliorare la forza, la postura e la consapevolezza corporea, riducendo la rigidità e i dolori articolari. Ultimamente, però, si è appassionata anche a un'altra attività che in effetti sta spopolando nelle palestra ed è diventata di tendenza, come dimostrano anche i social, dove sono in tanti a cimentarsi con l'aerial fusion.

La showgirl in tenuta sportiva, con leggings animalier, maxi T-shirt bianca e calzettoni, si è mostrata alle prese con una lezione di Ioana Dunica, una personal trainer che effettua anche lezioni one to one di questa disciplina. La caratteristica principale è la presenza di un attrezzo simile a un'amaca sospesa al soffitto, su cui ci si deve arrampicare realizzando una serie di posizioni. Questo allenamento in sospensione combina yoga, pilates e arti aeree: tutto il corpo è coinvolto e dunque tutto il corpo ne trae benefici. È un modo per allenare la stabilità, per fare stretching muscolare e incrementare la flessibilità corporea e la mobilità articolare.

La sospensione totale del corpo migliora la circolazione sanguigna facilitando il drenaggio dei liquidi, aiuta la colonna vertebrale, tonifica glutei, gambe, braccia e addominali. Come ogni attività sportiva, ha benefici anche sull'umore. È in particolare la sensazione di sospensione a portare calma e tranquillità, energie positive. Fluttuando si entra anche in connessione con se stessi, sentendo al meglio il proprio corpo, favorendo così anche l'introspezione e lasciando una sensazione di benessere per corpo e mente.