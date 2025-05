Belén Rodriguez: “Ho subito un piccolo intervento e ho preso troppi medicinali”

video suggerito

Mentre da settimane si rincorrono le indiscrezioni di un momento di distanza tra Belén Rodriguez e la sorella Cecilia, la conduttrice argentina ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento. In un video pubblicato su Instagram, ha spiegato di avere trascorso due giorni in convalescenza, poi ha rassicurato coloro che la seguono sulle sue condizioni di salute: "Ho risolto tutto, va tutto bene e questa è la cosa importante".

Come sta Belén Rodriguez dopo l'intervento: "Va tutto bene"

Belén Rodriguez ha pubblicato su Instagram un video in cui, poco prima di presentare i suoi prodotti, ha confidato agli utenti che la seguono sui social di essersi sottoposta a un intervento. Quanto all'operazione che ha subito, ha preferito non scendere troppo nei dettagli. Tuttavia, ha voluto rassicurare tutti. Il problema che ha reso necessario l'intervento si è risolto:

Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po' di colore al mio viso spento.

Le indiscrezioni sulla crisi tra Belén e Cecilia Rodriguez: le sorelle non commentano

Da settimane ormai si parla di una crisi tra le sorelle Belén e Cecilia Rodriguez. Le indiscrezioni si rincorrono e le motivazioni indicate sono le più disparate. C'è chi parla di dissapori tra Belén e Ignazio Moser. Chi sostiene che Cecilia Rodriguez sia rimasta delusa perché la sorella le avrebbe riservato scarse attenzioni dopo avere appreso la notizia della sua gravidanza. Al momento, le dirette interessate non si sono espresse per confermare o smentire le voci sul loro conto.