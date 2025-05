video suggerito

Cecilia Rodriguez posta un video in cui compare Belén, primi segnali di disgelo tra le sorelle Primi segnali di disgelo tra le sorelle Rodriguez. Poche ore fa, per fare gli auguri all'amico Tony Effe, Cecilia ha postato su Instagram un video in cui compare anche Belén.

A cura di Stefania Rocco

Primi segnali di disgelo tra le sorelle Rodriguez dopo mesi complicati e qualche incomprensione i cui motivi le due hanno preferito non rivelare. L’occasione per riavvicinarsi è arrivata poche ore fa quando, per fare gli auguri all’amico Tony Effe che oggi compie 34 anni, Cecilia ha postato su Instagram un video in cui compare anche Belén. Si tratta di un momento tratto dal matrimonio con Ignazio Moser quando le due sorelle Rodriguez e lo sportivo si divertirono a cantare per gli ospiti presenti una divertita versione di “Sesso e samba”.

La dedica di Cecilia Rodriguez a Tony Effe

Confermando ancora una volta il profondo affetto che da anni nutre nei suoi confronti, Cecilia ha postato un filmato che mostra Tony esibirsi al suo matrimonio e nella didascalia del video ha scritto: “Felice compleanno, Tony del nostro cuore. Ti vogliamo tanto bene”. A catturare l’attenzione dei social è stato il fatto che nel breve video postato dall’argentina su Instagram compaia anche la sorella Belén dalla quale, per motivi non ancora resi noti, si sarebbe allontanata.

Cecilia Rodriguez incinta della sua prima figlia

Rapporto con la sorella a parte, Cecilia starebbe vivendo un momento personale bellissimo. La influencer aspetta la prima figlia dal marito Ignazio Moser. La coppia ha rivelato sui social di essere in attesa di Clara Isabel che nascerà nei prossimi mesi. Secondo qualche fonte, ad allontanare le due sorelle sarebbero state una serie di frizioni tra Belén e Ignazio, una notizia che non è mai stata confermata dai diretti interessati. Belén e Cecilia, tuttavia, non hanno nemmeno smentito di essersi allontanate sebbene la notizia circoli prepotentemente in rete da settimane. La maggiore delle sorelle, in particolare, non sembrerebbe avere mai provato a lanciare segnali di disgelo, almeno in pubblico.