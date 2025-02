Belén Rodriguez in topless: la foto al naturale dopo il trattamento beauty

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo il lungo periodo trascorso lontano dai riflettori. Complice la drastica rottura con l'ex marito Stefano De Martino, si è ritrovata ad affrontare un momento. molto difficile e ha preferito farlo in forma privata, circondata solo dall'amore della famiglia e dei figli. Ora ha dato il via alla sua "nuova vita" in una casa appena acquistata e ristrutturata a Milano e non potrebbe essere più raggiante. Sui social documenta diversi dettagli della sua quotidianità, dagli impegni televisivi ai dolci momenti domestici con Santiago e Luna Marì, ma è stato di recente che ha lasciato senza fiato i fan con la sua sensualità: ecco cosa ha pubblicato.

La passione di Belén per i trattamenti beauty

Non è una novità che Belén si sottoponga spesso a dei trattamenti di bellezza d'avanguardia: ama prendersi cura del suo corpo e i risultati sono decisamente evidenti. Ieri, ad esempio, ha accolto a casa l'esperta del settore wellness Fais Margherita e non ha esitato a scattarsi una foto al termine del massaggio rilassante, definendo le sue mani "magiche". Per l'occasione la conduttrice ha abbandonato i lustrini, i look sofisticati e i make-up elaborati, ha pensato bene di mostrarsi senza alcun tipo di filtro, incantando i fan con la sua bellezza "al naturale". Certo, sul viso si intravedono i residui di trucco sbavato, ma è chiaro che il suo obiettivo era lasciare trionfare lo stile acqua e sapone.

Il selfie in topless di Belén

Il dettaglio che più di tutti ha attirato l'attenzione dei fan? L'innata sensualità di Belén, che per il selfie allo specchio post-massaggio ha voluto posare in topless ma senza perdere l'eleganza che da sempre la contraddistingue. Niente reggiseno ma décolleté coperto con il braccio, posa plastica che mette in risalto la silhouette impeccabile, capelli sciolti e bagnati e indosso solo un micro tanga sgambatissimo: la conduttrice potrà pure aver compiuto 40 anni qualche mese fa ma sembra non sentire affatto il peso del tempo che passa, anzi, continua a essere un'icona di splendore e femminilità.