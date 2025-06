video suggerito

Belén Rodriguez senza trucco: "Sono KO, mi fa male tutto". La foto post allenamento è al naturale Belén Rodriguez condivide con i fan una foto in cui appare al naturale e senza trucco dopo l'allenamento quotidiano con la personal trainer.

Mentre molte colleghe sono già in vacanza a bordo di maxi yacht, come Elodie, o in meravigliose ville in riva al mare, come Alessia Marcuzzi, Belén Rodriguez è ancora in città e si dedica alla cura del corpo tra maschere allo sperma di salmone, sessioni in palestra con la personal trainer e massaggi al corpo. In realtà la conduttrice televisiva si era concessa qualche giorno di relax con le amiche a Capri, soggiornando nell'hotel di lusso Quisisana e sfoggiando al mare look estivi con abiti a fiori e sandaletti griffati.

Il work out di Belén Rodriguez

In attesa di poter ripartire per le vacanze estive Belén Rodriguez dedica il tempo a sua figlia, la piccola Luna Marì, e si allena con lezioni di aerial fusion fit, una particolare pratica sportiva in sospensione, in cui si utilizza una sorta di amaca in tessuto, che mescola yoge a pilates. Non è tutto, da grande amante dello sport, Rodriguez si allena tutti i giorni con una personal trainer è sui social ha mostrato ai fan il post work out, pubblicando un selfie senza trucco.

Spesso la conduttrice su Instagram ha postato foto al naturale e senza trucco, mostrando un viso al naturale meraviglioso. Anche in questo caso Rodriguez pubblica uno scatto sulle stories in cui appare con il volto nudo e senza un filo di make up, l'espressione un po' stanca, quasi distrutta. Il motivo è presto spiegato. Belén aggiunge alla foto una didascalia in cui palesa la sua stanchezza dopo il duro allenamento con la sua personal trainer: "Questi allenamenti KO, mi fa male tutto".