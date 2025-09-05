Belén Rodriguez dice addio al caschetto: anticipa l’autunno con le extension

Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo le vacanze e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere: ecco il suo nuovo look.

Belén Rodriguez ha ripreso la sua normale quotidianità dopo le lunghe vacanze trascorse in Sardegna, per la precisione in una maxi villa a Porto Cervo. Bagni in topless, gite in barca e shopping di lusso con la figlia Luna Marì: per lei l'estate 2025 è stato un vero è proprio sogno, anche perché è stata la prima volta che se l'è goduta davvero dopo il momento difficile vissuto negli scorsi anni. Ora è rientrata a Milano e come prima cosa si è presa cura della sua immagine: in quanti hanno notato il cambio look?

Belén dal caschetto ai capelli lunghi

L'ultimo anno è stato letteralmente di rinascita per Belén Rodriguez: oltre a essersi lasciata le difficoltà alle spalle, ha anche ricominciato una "nuova vita" nella casa che ha appena acquistato a Milano (e dove vive con i figli Santiago e Luna Marì). Come se non bastasse, ha anche cambiato look, dicendo addio alla chioma lunga per la prima volta dopo anni. Negli ultimi mesi ha sfoggiato un caschetto sbarazzino, portandolo sia liscio che mosso e accorciandolo ogni volta che raggiungeva quasi le spalle. Ora, però, ha deciso di rivoluzionare ancora la sua immagine. Non appena rientrata dalle vacanze, forse in vista dei prossimi impegni lavorativi, ha fatto visita al parrucchiere e sui social ha rivelato il risultato finale.

Belén con i "nuovi" capelli lunghi

Il nuovo look con le extension di Belén Rodriguez

Analizzando le Stories postate di recente da Belén Rodriguez, si nota subito un piccolo cambiamento: ha sfoggiato degli inediti capelli lunghi, apparendo un tantino trasformata rispetto a qualche giorno fa. Come ha fatto a rivoluzionare l'hair look in modo tanto rapido? Si è servita di alcune extension, portandole legate in una coda di cavallo ondulata. Completo in Mocha Mousse con pantaloni palazzo e top scollato, bracciali preziosi ai polsi e make-up dai toni naturali: la conduttrice riesce sempre a rinnovarsi con stile, mantenendo intatta la bellezza che da sempre la contraddistingue.

