stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Belén Rodriguez dice addio al caschetto: anticipa l’autunno con le extension

Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo le vacanze e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere: ecco il suo nuovo look.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Belén Rodriguez ha ripreso la sua normale quotidianità dopo le lunghe vacanze trascorse in Sardegna, per la precisione in una maxi villa a Porto Cervo. Bagni in topless, gite in barca e shopping di lusso con la figlia Luna Marì: per lei l'estate 2025 è stato un vero è proprio sogno, anche perché è stata la prima volta che se l'è goduta davvero dopo il momento difficile vissuto negli scorsi anni. Ora è rientrata a Milano e come prima cosa si è presa cura della sua immagine: in quanti hanno notato il cambio look?

Belén dal caschetto ai capelli lunghi

L'ultimo anno è stato letteralmente di rinascita per Belén Rodriguez: oltre a essersi lasciata le difficoltà alle spalle, ha anche ricominciato una "nuova vita" nella casa che ha appena acquistato a Milano (e dove vive con i figli Santiago e Luna Marì). Come se non bastasse, ha anche cambiato look, dicendo addio alla chioma lunga per la prima volta dopo anni. Negli ultimi mesi ha sfoggiato un caschetto sbarazzino, portandolo sia liscio che mosso e accorciandolo ogni volta che raggiungeva quasi le spalle. Ora, però, ha deciso di rivoluzionare ancora la sua immagine. Non appena rientrata dalle vacanze, forse in vista dei prossimi impegni lavorativi, ha fatto visita al parrucchiere e sui social ha rivelato il risultato finale.

Belén con i "nuovi" capelli lunghi
Belén con i "nuovi" capelli lunghi

Il nuovo look con le extension di Belén Rodriguez

Analizzando le Stories postate di recente da Belén Rodriguez, si nota subito un piccolo cambiamento: ha sfoggiato degli inediti capelli lunghi, apparendo un tantino trasformata rispetto a qualche giorno fa. Come ha fatto a rivoluzionare l'hair look in modo tanto rapido? Si è servita di alcune extension, portandole legate in una coda di cavallo ondulata. Completo in Mocha Mousse con pantaloni palazzo e top scollato, bracciali preziosi ai polsi e make-up dai toni naturali: la conduttrice riesce sempre a rinnovarsi con stile, mantenendo intatta la bellezza che da sempre la contraddistingue.

Leggi anche
Belén Rodriguez nuda: infiamma i social con le foto del bagno di notte in Sardegna
Il look autunnale di Belén
Il look autunnale di Belén
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
È morto Giorgio Armani: cosa succede all'azienda, simbolo del'Italia nel mondo
Giorgio Armani non faceva la moda, era la moda. Lo stilista uguale solo a se stesso, per questo intramontabile
Marco Casola
È morto Giorgio Armani, il re della moda italiana nel mondo aveva 91 anni
È morto Giorgio Armani, il re della moda italiana nel mondo aveva 91 anni
Con chi ha fondato l'azienda Giorgio Armani: Sergio Galeotti fu il primo amore dello stilista
Con chi ha fondato l'azienda Giorgio Armani: Sergio Galeotti fu il primo amore dello stilista
Perché Giorgio Armani amava blu
Perché Giorgio Armani amava blu
Chi sono la sorella e le nipoti: il ruolo di Rosanna, Silvana e Roberta in azienda
Chi sono la sorella e le nipoti: il ruolo di Rosanna, Silvana e Roberta in azienda
Chi è Leo Dell'Orco, compagno e storico braccio destro di Giorgio Armani
Quando si terranno i funerali e dove sarà allestita la camera ardente
Cosa succederà all'azienda dopo la morte di Giorgio Armani e chi la dirigerà
Non solo abiti, con l'Armani Privè di Milano re Giorgio ha traghettato la moda verso il lifestyle
Il saluto delle star: "Grazie per la bellezza e l'eleganza che hai portato nel mondo"
A quanto ammonta il patrimonio e come verrà divisa l'eredità
Le immagini di ieri e oggi del re della moda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views