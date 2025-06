video suggerito

Il nuovo segreto di bellezza di Belén Rodriguez è la maschera viso allo sperma di salmone Belén Rodriguez questa mattina si è presa cura della sua bellezza provando un trattamento innovativo: una maschera viso allo sperma di salmone. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez è tornata a documentare a pieno ritmo la sua quotidianità sui social: si è lasciata alle spalle il momento difficile seguito alla rottura con Stefano De Martino e ha ritrovato il sorriso, tenendosi a debita distanza da ogni tipo di relazione sentimentale. Lo scorso weekend, ad esempio, si è concessa un weekend rilassante tra Napoli e Capri in compagnia della figlia Luna Marì e, tra giornate in spiaggia, esibizioni all'Anema e Core e gite in barca, ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare. Ora è tornata a Milano e ha ripreso a prendersi cura della sua bellezza: in quanti hanno notato che ha provato un nuovo trattamento viso dai risultati miracolosi?

Qual è il trattamento viso provato da Belén

Nelle ultime ore Belén Rodriguez si è dedicata alla cura del suo corpo: dopo aver trascorso la mattinata in palestra alle prese con degli allenamenti super intensi, una volta tornata a casa si è data alla skin routine. Ha provato un nuovo trattamento viso, immortalandosi in primissimo piano in versione acqua e sapone ma con una insolita maschera rosa a gel sul viso. Nella didascalia ha poi scritto: "Medicube salmon dna pdrn, effetto wow, la consiglio", di cosa si tratta? Di un siero che ha fatto molto discutere negli ultimi tempi, visto che è a base di sperma di salmone.

Belén prova la maschera allo sperma di salmone

Come funziona lo sperma di salmone nei trattamenti beauty

Cos'è il siero al peptide rosa presente nella maschera viso usata da Belén? Acronimo di polidesossiribonucleotidi, è un prodotto cosmetico nato dalla lavorazione di frammenti di DNA derivati ​​dallo sperma di salmone. Sebbene a primo impatto sembri un ingrediente disgustoso, in verità risulta essere un potente booster per la pelle capace di donare idratazione, texture levigante, riduzione dei rossori e aumento di tonicità. Contiene inoltre anche niacinamide, una sostanza che illumina la pelle, riduce l'iperpigmentazione e supporta la barriera cutanea, stimolando la produzione di collagene e riducendo i danni cutanei. Insomma, pare proprio che la maschera allo sperma di salmone sia "miracolosa". In quanti avranno il coraggio di provarla come fatto da Belén?

Belén in palestra