Belén Rodriguez sta al gioco e condivide la parodia sulla sua maschera intima

Belén Rodriguez si è finalmente lasciata il momento difficile alle spalle ed è tornata a sorridere. Portati a termine tutti gli impegni lavorativi che aveva in programma, si è concessa una vacanza con i figli Santiago e Luna Marì: con loro è volata in Sardegna, per la precisione a Porto Cervo, e ora sta trascorrendo le giornate tra feste in famiglia, abbronzatura in topless e look mini-me con la secondogenita. L'unico progetto professionale che sta continuando a seguire anche a distanza? Soy Rebeya, il brand beauty che ha lanciato poco più di un anno fa. Proprio di recente ha presentato un'esclusiva maschera vaginale, scatenando non solo la curiosità ma anche l'ironia degli utenti del web: ecco come ha reagito ai numerosi reel divertenti sulla questione.

Uno dei punti forti di Belén Rodriguez? Al di là della bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, è anche una donna dalla grande ironia e ne ha data l'ennesima prova proprio di recente. Qualche giorno fa ha lanciato la prima maschera intima firmata Soy Rebeya e da allora sono stati moltissime le star, gli influencer e gli utenti del web che hanno sentito il bisogno di commentare in modo ironico e sarcastico, facendo anche qualche parodia. La conduttrice non si è lasciata intimidire, anzi, ha continuato a sponsorizzare il prodotto, spacchettandolo e provandolo personalmente prima delle serate importanti. Nelle ultime ore ha fatto addirittura di più: ha condiviso il reel di una famosa influencer, dimostrando di saper stare al gioco.

Il divertente video dell'influencer

Il video condiviso da Belén su Instagram è di Naomi Vignoni, l'influencer che si è divertita a replicare la possibile reazione di una mamma di fronte l'arrivo della maschera intima sul mercato. "È per ringiovanirla? Per entusiasmarla? Per mostrarla?": sono queste le domande che vengono poste nel reel ma con un tono divertente e scanzonato. La reazione di Belén? Ha commentato tutto definendo l'influencer "Fenomena". Insomma, la conduttrice è fierissima del prodotto che ha lanciato col suo brand beauty e di sicuro continuerà a non battere ciglio di fronte i commenti ironici e le critiche.