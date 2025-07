La parodia di Consiglia Cristiano sulla maschera intima di Belén: “La voglio provare anche in faccia”

La novità beauty dell'estate firmata Rebeya è la maschera intima di Belén Rodriguez. La showgirl diverso tempo fa ha lanciato il suo brand di make-up, un progetto a cui tiene molto, che sta portando avanti col sostegno della community. L'ultimo prodotto messo in commercio, però, non è né un rossetto né un mascara: si tratta di un prodotto per l'igiene intima. È una maschera per il benessere vaginale. Le reazioni sono state sicuramente tante e non è mancata una certa ironia sui social, in merito alla trovata dell'imprenditrice.

Che cos'è la maschera Mia Libre di Belén

La maschera vulvare lanciata da Belén Rodriguez vuole essere un invito alle donne a prendersi cura del loro corpo a 360°, a concedersi un momento di relax tutto per loro, di pausa totale. Mia Libre è studiata per il benessere intimo femminile e contiene una serie di ingredienti preziosi per mantenere la zona genitale idratata. È una formulazione emolliente che lascia la pelle fresca e dona un'immediata sensazione di comfort, infatti è consigliata dopo lo sport, dopo il ciclo, dopo i rapporti sessuali.

Costa 20 euro, mentre il trattamento con 3 maschere nella confezione costa 50 euro. Qualcuno ha trovato l'idea interessante, per qualcuno si tratta di un prodotto superfluo, c'è chi magari incuriosito ha già effettuato un ordine sul sito del brand. Ma sicuramente, c'è chi ha detto la propria con ironia.

L'ironia sulla maschera vulvare di Belén

La prima a scherzare benevolmente sul prodotto lanciato da Belén è stata Valentina Persia. L'attrice comica ha pubblicato su Instagram una foto ironica a cui la showgirl, stando al gioco, ha anche risposto divertita. Ha fatto una parodia anche Consiglia Cristiano, famosissima sui social coi suoi personaggi: la miliardaria Agnese Boccadoro di Lorena Tre palle, la ginecologa, Maria Sole. Proprio lei ha voluto dire la sua sulla maschera vulvare, dopo averla accuratamente testata, rimanendone piacevolmente sorpresa. Queste le sue parole soddisfatte: