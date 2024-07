video suggerito

Consiglia Cristiano: “Su TikTok sono miliardaria, prima lavoravo in panetteria. In Italia i soldi sono un tabù” Consiglia Cristiano, content creator di professione con un passato da commessa in panetteria, ha creato il personaggio della miliardaria Agnese. Su TikTok il suo profilo è seguito da quasi un milione di follower e i suoi video hanno raggiunto oltre 10milioni di visualizzazioni. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia: dagli esordi come bassista in una band alla decisione di lasciare tutto per inseguire un sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non sono una ginecologa. Ora sono miliardaria". Cercando su TikTok il profilo di ‘Consybo', seguito da quasi un milione di follower, ci si imbatte in questa insolita biografia. Content creator di professione, con un passato da commessa in un panificio, Consiglia Cristiano ha dato vita al personaggio della miliardaria Agnese, diventato in breve virale. I suoi video hanno raggiunto oltre 10milioni di visualizzazioni e il suo volto, con capelli raccolti in uno chignon e sguardo piuttosto giudicante, è diventato subito riconoscibile.

Prima ancora la si poteva ‘incontrare' nei panni della ginecologa, dottoressa (per finta) capace di raccontare situazioni insolite e imbarazzanti capitate durante una visita. A Fanpage.it la creator ha raccontato la sua storia: dagli esordi come bassista in una band alla decisione di lasciare tutto per inseguire il suo sogno, passando per gli anni come commessa in un panificio.

Come è nata l'idea della ‘miliardaria Agnese' ?

Per otto anni ho lavorato in un panificio e spesso entrava una signora un po' snob in tailleur, con una borsa lucida in mano e i capelli acconciati con i boccoli. Dovevo servirla io e la situazione che si creava era un misto tra un film comico e uno horror. Pretendeva il centesimo di resto ancor prima che io glielo dessi e ogni volta voleva assaggiare il bocconcino di pane, nonostante sapesse benissimo come fosse. Non mi trattava bene e la rabbia che provavo in quel periodo mi è rimasta. Così ho scelto di rappresentare questo personaggio un po' per esorcizzare questo sentimento e, più in generale, per raccontare la clientela snob che si può trovare in ogni tipo di attività.

E dove prendi l'ispirazione?

Le idee mi vengono dalle situazioni che vivo, magari da una semplice battuta può nascere un intero video. Mi è capitato ad esempio di andare al supermercato e di vedere delle scenette con signore molti simili ad Agnese, tanto che mi sono detta ‘cavolo, sembra proprio lei'. Rubo un po' da ciò che mi capita intorno, assorbo come una spugna.

C’è qualche aspetto in cui ti senti simile al tuo personaggio?

Agnese rappresenta la parte di me che tante volte vorrei esprimere ma non ne ho il coraggio. Lei è molto più libera e senza peli sulla lingua, io invece sono più riservata. Nella vita odio le discussioni in generale e cerco di essere sempre un po' accomodante.

Quindi possiamo dire che grazie a lei ti sfoghi.

Sì, decisamente. In un'altra vita mi piacerebbe essere un po' come Agnese e dire subito quello che penso.

Hai creato dei contenuti anche con Frank Gramuglia. Era come te lo immaginavi?

Lui mi ha scritto e mi ha proposto di fare un video insieme. Devo dire che alla fine ci sono rimasta un pochino male perché ‘la miliardaria' non ha concluso come fa di solito. Infatti nei commenti in molti mi hanno scritto che non si è fatta valere e che ha lasciato fosse Frank ad avere l'ultima parola. Ho risposto che tornerà più forte di prima, abbiamo questo conto in sospeso, in modo scherzoso ovviamente.

I tuoi video superano i milioni di visualizzazioni. Cosa pensi che convinca così tanto il pubblico che ti segue?

Credo il fatto che, nonostante siano scenette assurde, nascondano anche un insegnamento. Molto spesso me lo scrivono, soprattutto sotto i video in cui interpreto il personaggio della ginecologa, che è quello che mi ha fatto conoscere dal pubblico. In molti addirittura mi scrivevano in privato pensando che fossi davvero una ginecoloaga. Si tratta di una denuncia ironica e leggera, che non vuole appesantire troppo le persone. Quanto alla miliardaria, il mio obbiettivo rimane quello di strappare una risata e far capire che si può scherzare tranquillamente anche sopra certi argomenti.

I soldi sono uno di questi?

Secondo me sì, credo che parlare con ironia di ricchezza sia un modo per esorcizzare un tema che oggi in Italia è ancora un tabù. Siamo paese un po' bigotto da questo punto di vista.

Il tuo motto però è "scherzo ma non troppo", cioè?

In quello che racconto c'è sempre un fondo di verità. A volte le persone addirittura non si rendono conto che sto recitando e credono che io sia davvero una miliardaria antipatica. Me lo scrivono nei commenti e pensano di offendermi, in realtà non è assolutamente così.

C’è qualche argomento su cui secondo te non si può ironizzare?

Ce ne sono diversi, per esempio il razzismo o le persone che soffrono di gravi problemi di salute.

A proposito di ricchezza, oggi creando contenuti sui social riesci a vivere tranquilla da un punto di vista economico?

Adesso sto iniziando a vivere solo di questo, è il mio lavoro a tempo pieno. Non guadagno cifre esorbitanti però non mi lamento. Prima invece lavoravo in un panificio ma non mi piaceva. Una mattina sono esplosa e mi sono licenziata. Ho capito che odiavo lavorare sottostando a qualcun altro, mi faceva sentire come un gatto in gabbia. Così mi sono presa del tempo per pensare e mi sono dedicata soltanto ai video. É stata una cosa un po' folle, un salto nel vuoto, però avevo la sensazione di riuscire a farcela in qualche modo. Non avevo un piano B.

La tua carriera però è iniziata con la musica.

Suonavo il basso elettrico in un complesso rock che si chiamava Latte Rock. Eravamo in quattro, tra cui mio fratello. Siamo stati ospiti di diversi programmi tv come Domenica In, I Fatti Vostri e Bravo Bravissimo.

Che ricordo hai delle persone conosciute in quegli anni?

Ricordo che Mike Bongiorno era un po' severo, così come Paolo Villaggio. Nei film era ironico e scherzoso, quando doveva fare le sue scene in studio era molto diverso. Una volta si mise a urlare e io rimasi decisamente scossa.

E perché hai lasciato questo mondo?

Ho smesso a 15-16 anni, la mia indole era recitare e l'ho sempre saputo. Anche quando mi trovavo in televisione per suonare, ero incantata dalla telecamera e la guardavo come se fosse la manna dal cielo. Già da piccola, a casa, organizzavo delle piccole scenette per mia madre. In realtà però sono sempre stata una ragazza timidissima, che quasi faceva fatica a parlare. Oggi finalmente sono riuscita a sbloccarmi e quando sto davanti a un telefono è come se stessi nel mio mondo, in pace con me stessa.

Cosa ti ha aiutata a farlo?

Proprio la musica e il fatto di suonare davanti a tante persone che mi guardavano.

Musica, tv, social: come è cambiata Consiglia Cristiano?

Prima ero una ragazzina molto timida, mentre adesso grazie ai video che faccio mi sono aperta tantissimo. Poi ricevere commenti positivi dalle persone mi ha dato tantissima forza, io che ho sembra avuto problemi di autostima.

Dove ti vedi tra 10 anni?

Mi piacerebbe lavorare come attrice di film e continuare anche a fare i miei personaggi, magari portare la signora Agnese in televisione o sul grande schermo.