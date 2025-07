Valentina Persia fa la parodia della maschera vaginale di Belén Rodriguez: la risposta della showgirl

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Prosegue l'avventura da imprenditrice di Belén Rodriguez nel mondo beauty. La showgirl ha già lanciato il suo marchio di make-up, una linea diventata iconica per il packaging. Alcuni prodotti, infatti, hanno proprio la forma del suo corpo. La novità del brand Soy Rebeya è una maschera vaginale, quindi un prodotto pensato per l'igiene personale. Lo ha mostrato sui social con una foto che la ritrae proprio con la maschera in azione, applicata sulle parti intime. Lo scatto in questione è entrato nel mirino ironico della comica Valentina Persia.

La maschera di Belén Rodriguez

La maschera intima pensata da Belén Rodriguez ha lo scopo di idratare la pelle e ridurre i rossori; riduce la secchezza, è emolliente e lenitiva, serve a ripristinare l'equilibrio della pelle, difatti il suo uso è consigliato ad esempio post depilazione oppure dopo l'attività sportiva, dopo il ciclo, dopo i rapporti sessuali. Costa 50 euro e la confezione contiene tre maschere monouso a forma di farfalla, da tenere in posa per 15 minuti.

Belén Rodriguez oltre a mostrare la confezione del prodotto lo ha anche mostrato in azione, con uno scatto in cui è in un momento di relax, distesa a letto e con la maschera "alata" applicata nelle zone intime. La foto è stata ironicamente e simpaticamente replicata da Valentina Persia, che non ha resistito a fare la sua versione, ovviamente in parodia benevola.

La foto ironica di Valentina Persia

"Per chi fosse interessato c’è anche la XXL" ha scritto Valentina Persia su Instagram a commento di una foto chiaramente ispiata a quella di Belén Rodriguez. La parodia, infatti, è proprio alla maschera intima della showgirl, dalle dimensioni estremamente ridotte. La comica ha dunque mostrato la sua versione "fai da te" adatta a chi necessita di misure più abbondanti! Stando al gioco, la stessa Belén Rodriguez ha risposto al post: "Dimmi poi come ti trovi a livello di idratazione! Altrimenti abbiamo i Panpers"! E infine la comica ha chiuso con un: "Tesoro i tuoi idratano, i miei tirano sù la pelle". Tanti i commenti divertiti di personaggi del mondo dello spettacolo, da Bianca Atzei s Rosella Brescia e Cristina Plevani.