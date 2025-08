Belén Rodriguez nuda in spiaggia, così pubblicizza la sua maschera intima (di cui tutti parlano)

Da giorni ormai non si fa altro che parlare della maschera vaginale lanciata da Belén Rodriguez, prodotto che ha scatenato l'ironia sul web, dove in centinaia hanno pubblicato meme e parodie, tra queste c'è anche lo sfottò di Valentina Persia alla quale la stessa Rodriguez ha risposto divertita stando al gioco e dimostrando di avere la pelle dura e ironia da vendere.

L'ironia sui social e la risposta di Belén Rodriguez

Come sempre avviene quando si parla di argomenti scottanti, soprattutto legati alla sessualità e al corpo delle donne, oltre alle prese in giro scherzose sono scaturite una serie di polemiche tra chi ha iniziato a criticare il lancio della maschera intima. Anche in questo caso Rodriguez ha risposto a tono, spiegando: "Mi andava di farlo, sono una donna libera". E' molto probabilmente che un uomo non avrebbe ricevuto le stesse critiche e fa bene Belén Rodriguez quando si espone per far capire che non c'è nulla di male nel pensare a un prodotto per la cura vaginale. Se la maschera abbiamo effetti positivi reali non è chiaro, secondo la ginecologa Manuela Farris, intervistata da Fanpage.it, se fatte una volta ogni tanto servono a poco.

Volendo sorvolare le polemiche e i benefici del prodotto, va detto che Rodriguez è sempre capace di reinventarsi e di far parlare di sé, mantenendo alto l'interesse del pubblico anche se ormai da tempo è lontana dalla tv e dal gossip. Anche con quest'ultima trovata commerciale ha fatto centro dato che tutti parlano della maschera a forma di farfalla.

Il video per il lancio della maschera vaginale di Belén Rodriguez

Ora, dopo la pubblicazione della campagna video dedicata alla maschera vaginale (girata su una spiaggia in riva al mare), probabilmente gli animi si riaccenderanno. Rodriguez va dritta al punto e per lanciare la sua maschera intima pensa a uno shooting in cui appare completamente nuda sulla sabbia, mentre indossa solo la maschera in carta. Il video, pubblicato su Instagram solo poche ore fa, ha collezionato in breve tempo più di 2 milioni di visualizzazioni e quasi 30mila like.

Risale invece a due giorni fa un altro video in cui Belén Rodriguez appare ancora in spiaggia, questa volta indossa prima un bikini marrone, poi un costume intero total white, sfoggiando il suo nuovo taglio con caschetto corto e liscio. Al suo fianco appare il mascara (in versione gigante) del suo brand e dunque il packaging che riprende le linee del suo corpo. A caratterizzare questo video (come anche quello in cui Rodriguez appare nuda) è lo stile di ripresa e la fotografia che cita i video anni '90 impressi su nastro e non digitali. Questa è una delle ultime manie della conduttrice televisiva, che spesso si è mostrata sui social con tra le mani macchine fotografiche old style con pellicola interna o pubblica scatti con luci che ricordano quelli della foto di 30 anni fa.