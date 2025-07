Quanto costa e come è fatta la maschera vaginale lanciata da Belén Rodriguez

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è da sempre molto attiva sui social ma è stato soprattutto nelle ultime ore che ha attirato le attenzioni dei followers e dei media, in che modo? Lanciando una maschera intima con Soy Rebeya, il brand beauty che ha fondato da circa un anno. Lo ha annunciato su Instagram, dove già qualche giorno fa aveva preannunciato che si sarebbe occupata dell'intimacy skincare, ma solo nelle ultime ore ha mostrato la maschera vaginale, facendo personalmente da testimonial. Com'è fatto il prodotto pensato per il benessere delle parti intime femminili?

La box di maschere intime di Belén

"Il mio corpo, il mio ritmo, la mia essenza, Rebeya", sono state queste le parole con cui Belén Rodriguez ha commentato un video social in cui spacchetta la box delle maschere vaginali che ha appena lanciato con il brand, l'obiettivo? Semplicemente mostrare a tutte le fan com'è fatto il prodotto.

Trattamento Mia Libre

Ogni scatola contiene 3 maschere ed è pensata per accompagnare la cliente in un ciclo completo di trattamento, così che possa prendersi cura con costanza della zona vulvare. La box a forma di farfalla total white ma con le le scritte a contrasto bordeaux e sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 50 euro (un prodotto singolo, invece, costa 20 euro). Una volta aperta, la maschera è in tessuto bianco ed è sempre a forma di farfalla con la parte più larga che va posizionata sul davanti e quella più stretta sul fondoschiena.

La maschera vaginale

Come sono confezionate le maschere vaginali

Naturalmente ogni maschera è confezionata in un pacchetto singolo, così da evitare ogni possibile contaminazione di germi e batteri quando viene usata. Su ogni pacchetto sono stampati gli ingredienti e le istruzioni: contiene postbiotici SkinbacTM, fitocollagene e acido ialuronico ed è perfetta per idratare, lenire e aiutare a ridurre rossori e discomfort, rispettando il naturale equilibrio della pelle. Basta applicarla e lasciarla in posa per 15 minuti per vedere subito gli effetti: lascia la pelle morbida e vellutata fin dalla prima volta. In quante non vedono l'ora di provarla sul proprio corpo?