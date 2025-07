Belén Rodriguez contro le critiche alla maschera intima: “Mi andava di farla, è per donne libere”

Stanca delle continue critiche alla sua maschera intima, Belén Rodriguez ha risposto con un video TikTok. Oltre a spiegare a cosa serve il prodotto, lo ha anche definito per donne libere come lei.

Belén Rodriguez è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e non solo perché è tornata in vacanza dopo il momento difficile vissuto negli anni scorsi, ha anche lanciato sul mercato un prodotto che ha scatenato le reazioni più svariate, di cosa si tratta? Delle maschera vaginale firmata Soy Rebeya, il brand beauty che lei stessa ha ideato. Sui social ha spigato più volte cos'è, a cosa serve, come si usa e quanto costa ma, nonostante ciò, in molti hanno commentato il progetto in modo indignato, come se fosse troppo "scandaloso" parlare così liberamente di salute intima. Dopo essersi limitata a condividere le divertenti parodie sul prodotto, la conduttrice ha risposto alle critiche: ecco cosa ha fatto.

La maschera vaginale per donne libere

Descrivere una maschera intima sui social fa davvero ancora scalpore? Pare proprio di sì e a capirlo è stata Belén Rodriguez, che nelle ultime settimane è stata sommersa dalle critiche per aver lanciato sul mercato Mia Libre, la maschera vaginale del suo brand Soy Rebeya. Solo nelle ultime ore, però, ha deciso di reagire alle polemiche, lo ha fatto con un video selfie postato su TikTok che ha accompagnato a questa didascalia: "L’ho creata per me. Per tutte noi. E ora voglio sapere da voi: chi ha già provato Mia Libre?". La conduttrice ha spiegato ancora una volta a cosa serve il prodotto, sottolineando che è stato pensato per le donne libere come lei.

Le parole di Belén sulla sua maschera intima

Le parole di Belén sono state: "Uno diceva ‘Ma hai capito quello che ha fatto Belén? Mamma mia, che schifo'. Un'altra invece arriva e dice ‘Ma io me la sono già comprata'. Care Rebeya, sapete cos'è questa? È una maschera per le nostre zone intime. Serve dopo l'epilazione, dopo la depilazione, dopo un rapporto intimo, dopo qualche lieve irritazione. Mi andava, da donna libera quale sono, che per me cosa vuol dire essere libera? Essere se stesse. Mi piace l'arancio, a te non piace l'arancio? Cavoli miei. Vi invito a comprarle, a testarle e a dirmi cosa ne pensate. Ho letto dei commenti meravigliosi: ‘La pelle diventa stupenda, liscia'. Fatemi sapere cosa fa sentire libere voi". Insomma, Belén non potrebbe essere più fiera della sua maschera e non si lascia in alcun modo trafiggere dagli attacchi degli haters.

Leggi anche Belén Rodriguez sta al gioco e condivide la parodia sulla sua maschera intima