Belén Rodriguez in topless sul sup: abbronzatura integrale durante la vacanza in Sardegna

Belén Rodriguez è volata in Sardegna con i figli e si sta godendo una vacanza di totale relax. Non sorprende, dunque, che abbia approfittato della location paradisiaca per prendere il sole in topless.

L'estate 2025 è entrata nel vivo e le star lo hanno capito bene, visto che sono già partite alla volta di mete più o meno esotiche. Belén Rodriguez è tra queste: a pochi giorni dal lancio dell'ultima "chicca" del suo brand Soy Rebeya, ovvero la maschera vaginale, è volata in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì. Sebbene, stando ai pettegolezzi, pare che ci sia anche Stefano De Martino con loro, la conduttrice sui social non lo ha mai mostrato, si è limitata a mostrare se stessa e i figli alle prese con mare, tuffi e tintarella. Nelle ultime ore, in particolare, ha anche rivelato di essersi concessa una giornata in topless.

La foto in topless di Belén Rodriguez

L'avevamo lasciata in bianco con il bikini coordinato a quello di Luna Marì, ora ritroviamo Belén in una versione decisamente più sensuale. Al motto di "Toda Vida", ha documentato alcuni dei momenti più belli dei primi giorni in Sardegna, concentrandosi soprattutto su una gita in barca.

belén in topless

Sullo sfondo dello scafo di lusso che l'ha portata al largo, si è lasciata immortalare mentre prende il sole a bordo di un sup legato all'imbarcazione, il dettaglio che non è passato inosservato? É in topless. La conduttrice è stesa di spalle e indossa solo il micro tanga del bikini, così da prendere l'abbronzatura integrale. Braccialetti colorati alla caviglia, capelli bagnati dalla salsedine e pose plastiche: Belén è la regina di sensualità dell'estate.

Belén Rodriguez in Sardegna

Belén Rodriguez in Sardegna col bikini sgambatissimo

Nell'album social, inoltre, Belén Rodriguez si è mostrata anche sulla rinomata spiaggia della Maddalena, una delle calette più famose della Sardegna, dove ha trascorso qualche momento di relax tra abbracci a Luna e tintarella. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend dei bikini super sgambati. Ha infatti indossato un due pezzi a fondo giallo ricoperto di piccoli fiorellini, un modello con il reggiseno a triangolo con fiocchetto al centro del seno e tanga con laccetti sopra ai fianchi, così sgambato da lasciare in vista anche l'iconico tatuaggio della farfallina. Insomma, a quanto pare la conduttrice non ha paura di osare: la sua estate 2025 è di rinascita e lo sta rivelando anche sui social.