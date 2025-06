Cos’è il PRX, il trattamento beauty per avere un viso perfetto come Belén Rodriguez

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da anni che Belén Rodriguez viene considerata un'indiscussa icona di splendore e, nonostante il tempo che passa, il suo fascino continua a rimanere intatto. Cosa fa per prendersi cura della sua bellezza? Lo rivela spesso sui social, dove si mostra alle prese con originali e innovativi trattamenti beauty capaci di donarle una pelle levigata, liscia e senza l'ombra di rughe. Dopo la maschera allo sperma di salmone, l'ultimo arrivato si chiama PRX: ecco quali sono i suoi effetti e per quale motivo andrebbe evitato nel periodo più caldo dell'estate.

Cos'è il trattamento PRX

Si chiama PRX ed è uno dei trattamenti più richiesti nella medicina estetica non invasiva. A provarlo di recente è stata Belén Rodriguez che, rivoltasi al suo medico di fiducia Michele Bonaccorso, si è mostrata stesa su un lettino con una cuffietta di plastica sul capo e le mani del dottore che le massaggiano il viso. Come funziona? Sfrutta l'azione combinata dell’acido tricloroacetico (TCA) al 33%, del perossido di idrogeno e dell’acido cogico, così da rigenerare profondamente la pelle in modo naturale, senza l'uso degli aghi. Si tratta di una sorta di peeling no-peeling che non provoca spellature ma che rende il viso più compatto, luminoso, tonico, privo di macchie, rossori, rughe e pori dilatati.

Quando provare il PRX

L'unico dettaglio a cui bisogna fare attenzione? Il momento dell'anno a cui sottoporsi al trattamento. Stimolando il turnover cellulare e l’attività dei fibroblasti, il PRX rende la pelle più sensibile agli stimoli esterni, soprattutto alla luce del sole e al calore, dunque sarebbe bene evitare di andare al mare subito dopo la seduta o nei giorni successivi. Il rischio è quello che si formino delle macchie scure sulla pelle, che risultano poi difficili da rimuovere. Il sudore, inoltre, può alterare i risultati, provocando irritazioni. In quanti il prossimo autunno proveranno il trattamento per avere un viso liscio e levigato come quello di Belén Rodriguez?