Punture ai glutei a base di ozono: il trattamento anti-cellulite usato da Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è un'indiscussa icona di bellezza e, nonostante il tempo che passa, continua a mantenere intatto il suo fascino e la sua sensualità. Fin dagli esordi ha fatto impazzire i fan con le sue forme impeccabili e ancora oggi, a 41 anni e dopo 2 gravidanze, vanta una silhouette perfetta. Come ha fatto a raggiungere un risultato simile? Non solo si allena regolarmente, si sottopone anche a dei trattamenti estetici molto particolari. Dopo aver usato la maschera viso allo sperma di salmone qualche tempo fa, ora ha rivelato in che modo combatte la cellulite sui glutei.

Il trattamento per i glutei provato da Belén Rodriguez

Qualche ora fa Belén Rodriguez è tornata dal suo dottore di fiducia, Michele Bonaccorso, specializzato in medicina estetica, e ha documentato il trattamento innovativo a cui si è sottoposta. Si è scattata una foto mentre è stesa sul lettino con il professionista che le fa una puntura ai glutei, aggiungendo la didascalia: "Questo trattamento con ozono sulle chiappette è incredibile per la ritenzione". Ha così rivelato di essersi sottoposta all'ozonoterapia, ovvero una serie di micro-iniezioni sottocutanee che contengono una miscela di ossigeno e ozono. Quale effetto hanno? Sciolgono i grassi, migliorando la circolazione e il drenaggio linfatico. Nella pratica riducono non solo ritenzione idrica e infiammazione, ma anche il senso di pesantezza.

L’ozonoterapia praticata da Belén

Quante sedute di ozonoterapia vanno fatte per vedere i risultati

Per essere efficace contro la cellulite l'ozonoterapia deve essere praticata con una frequenza bisettimanale o settimanale e i risultati cominciano a essere evidenti dopo 6-10 sedute. Per amplificare gli effetti si possono utilizzare delle creme all'ozono ma è essenziale soprattutto seguire una dieta equilibrata e praticare attività fisica. Le iniezioni non sono dolorose, non danno allergie o effetti collaterali e permettono di svolgere le normali attività quotidiane fin da subito dopo la seduta. Le punture a base di ozono non solo combattono l'aspetto della pelle a buccia d'arancia ma anche la sensazione di gambe pesanti creato dal ristagno dei liquidi, riducendo in modo evidente anche la circonferenza delle cosce. È fondamentale, però, affidarsi a un medico esperto, così che il trattamento sia sicuro ed efficace.