stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Belén Rodriguez, la nuova maschera led per viso e collo è “intelligente” e costa oltre mille euro

Belén Rodriguez è sempre sul pezzo in fatto di bellezza, basti pensare al fatto che ha provato un’innovativa maschera led per viso e collo: ecco come funziona e quanto costa.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Belén Rodriguez ha appena cambiato casa e sui social è più attiva che mai. Oltre ad aver rivelato la nuova cameretta della figlia Luna Marì, ha anche documentato alcuni dei momenti più belli della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi con il brand beauty che ha fondato, Soy Rebeya, alle cene improvvisate con gli amici più cari. In carosello di "scatti misti" ha inserito anche un primo piano molto originale e "futuristico", nel quale indossa due maschere led colorate e illuminate. Una è per il viso e l'altra per il collo: a cosa servono e quanto costano questi accessori che sembrano provenire dal futuro?

La maschera di bellezza con i led usata da Belén Rodriguez

Al motto di "Vita mia", Belén ha postato su Instagram alcuni scatti della sua quotidianità. Ad attirare le attenzioni dei media è stato soprattutto il primo piano in cui si è trasformata in un vero e proprio "robot", coprendo viso e collo con delle maschere led illuminate. Si tratta di due modelli d'avanguardia firmati Foreo, sono in in silicone FAQ™ 202 e la loro particolarità sta nelle lucine rosse che si accendono nel momento in cui i dispositivi vengono attivati. La prima è una vera e propria "maschera intelligente" che lascia solo occhi, naso e bocca scoperti (e il suo prezzo è di 894 euro), mentre la seconda è un collarino che si aggancia dietro al collo (che sugli e-commerce beauty viene venduta a 360 euro).

La maschera Foreo
La maschera Foreo

A cosa servono i diversi colori dei led

A cosa servono le maschere led per viso e collo utilizzate da Belén? La prima si adatta perfettamente al viso grazie al suo design in silicone flessibile ed è l'ideale per perfezionare l'aspetto della pelle. È dotata di 600 replicatori di luce e, a seconda del colore scelto, ha un effetto diverso: i led rossi e viola riducono i segni del tempo, i verdi rendono il tono più uniforme, mentre il blu riduce le imperfezioni.

Leggi anche
Come è fatta la cameretta di Luna Marì nella nuova casa di Belén Rodriguez
Belén con la maschera led
Belén con la maschera led

La luce bianca rende la pelle più compatta, mentre quella arancione dona luminosità. La maschera-collare, invece, è efficace sulla pelle di collo e décolleté: grazie a 8 diverse lunghezze d'onda, riduce le rughe e favorisce la formazione di collagene. Naturalmente entrambe sono ultraleggere e senza fili, così da poter essere utilizzate anche durante le normali attività quotidiane.

Maschera da collo di Foreo
Maschera da collo di Foreo
Beauty
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
Milano-Cortina
Gli sci con la tigre del campione Alex Ferreira
Il significato nascosto dei capelli a strisce di Alysa Liu
Il significato nascosto dei capelli a strisce di Alysa Liu
Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli: "È uno squalo che si immerge negli abissi"
Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli: "È uno squalo che si immerge negli abissi"
Jutta Leerdam, la pattinatrice nasconde un dettaglio simbolico nel look delle Olimpiadi
Jutta Leerdam, la pattinatrice nasconde un dettaglio simbolico nel look delle Olimpiadi
Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euro
Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euro
Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view: "Volevamo provarlo con le pentole"
Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view: "Volevamo provarlo con le pentole"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views