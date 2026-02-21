Belén Rodriguez, la nuova maschera led per viso e collo è “intelligente” e costa oltre mille euro

Belén Rodriguez è sempre sul pezzo in fatto di bellezza, basti pensare al fatto che ha provato un’innovativa maschera led per viso e collo: ecco come funziona e quanto costa.

Belén Rodriguez ha appena cambiato casa e sui social è più attiva che mai. Oltre ad aver rivelato la nuova cameretta della figlia Luna Marì, ha anche documentato alcuni dei momenti più belli della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi con il brand beauty che ha fondato, Soy Rebeya, alle cene improvvisate con gli amici più cari. In carosello di "scatti misti" ha inserito anche un primo piano molto originale e "futuristico", nel quale indossa due maschere led colorate e illuminate. Una è per il viso e l'altra per il collo: a cosa servono e quanto costano questi accessori che sembrano provenire dal futuro?

La maschera di bellezza con i led usata da Belén Rodriguez

Al motto di "Vita mia", Belén ha postato su Instagram alcuni scatti della sua quotidianità. Ad attirare le attenzioni dei media è stato soprattutto il primo piano in cui si è trasformata in un vero e proprio "robot", coprendo viso e collo con delle maschere led illuminate. Si tratta di due modelli d'avanguardia firmati Foreo, sono in in silicone FAQ™ 202 e la loro particolarità sta nelle lucine rosse che si accendono nel momento in cui i dispositivi vengono attivati. La prima è una vera e propria "maschera intelligente" che lascia solo occhi, naso e bocca scoperti (e il suo prezzo è di 894 euro), mentre la seconda è un collarino che si aggancia dietro al collo (che sugli e-commerce beauty viene venduta a 360 euro).

La maschera Foreo

A cosa servono i diversi colori dei led

A cosa servono le maschere led per viso e collo utilizzate da Belén? La prima si adatta perfettamente al viso grazie al suo design in silicone flessibile ed è l'ideale per perfezionare l'aspetto della pelle. È dotata di 600 replicatori di luce e, a seconda del colore scelto, ha un effetto diverso: i led rossi e viola riducono i segni del tempo, i verdi rendono il tono più uniforme, mentre il blu riduce le imperfezioni.

Belén con la maschera led

La luce bianca rende la pelle più compatta, mentre quella arancione dona luminosità. La maschera-collare, invece, è efficace sulla pelle di collo e décolleté: grazie a 8 diverse lunghezze d'onda, riduce le rughe e favorisce la formazione di collagene. Naturalmente entrambe sono ultraleggere e senza fili, così da poter essere utilizzate anche durante le normali attività quotidiane.