Belén Rodriguez in topless in riva al mare: chignon e micro tanga per le foto da sirena Belén Rodriguez è tornata a essere super attiva sui social. Proprio nelle ultime ore ha rispolverato alcune foto di una vacanza esotica, mostrandosi in topless in versione sirena sul bagnasciuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare dopo il lungo periodo trascorso a debita distanza dai riflettori. In seguito alla rottura con Stefano De Martino, si è ritrovata ad affrontare un momento difficile della sua vita e, piuttosto che rimanere sotto le luci della ribalta, ha preferito affrontare tutto in forma privata, apparendo pochissimo anche sui social. Ora sembra essersi lasciata questa storia alle spalle e, complice il fatto che si è trasferita in una nuova casa milanese, ha letteralmente ricominciato da zero. Oltre ad aver appena portato a termine l'esperienza al timone di Amore alla prova, è anche molto attiva su Instagram: ecco come si è mostrata nelle ultime ore.

Le foto esotiche di Belén Rodriguez

Chi non sogna di fare una vacanza esotica in pieno inverno, quando le giornate fredde e piovose costringono a rimanere chiusi in casa? Belén Rodriguez sembra non fare eccezione, tanto che, nonostante sia a Milano, impegnatissima tra il programma di Real Time e la promozione del brand Soy Rebeya, sui social ha rispolverato alcune vecchie foto in versione sirena. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Quanto ti vorrei", non aggiungendo nessun hashtag e nessun tag. Che si tratti di una dedica a una persona o del suo desiderio di tornare in riva al mare, non importa, l'unica cosa certa è che ha posato in topless, incantando i milioni di fan con la sua bellezza e con la sua sensualità.

Belén Rodriguez in topless

Belén Rodriguez coperta di sabbia sul bagnasciuga

Negli scatti black&white condivisi su Instagram Belén si è lasciata immortalare mentre si rilassa sul bagnasciuga: prende il sole di spalle, è in topless e ha il corpo coperto di sabbia. Sfoggia un'abbronzatura invidiabile e indossa un micro tanga drappeggiato con dei laccetti sui fianchi.

Belén Rodriguez

Ha i capelli bagnati legati in uno chignon, il viso libero dal trucco e le unghie "al naturale": nonostante l'assenza di make-up e artifici, è ugualmente meravigliosa, a prava del fatto che non le servono filtri per essere un'indiscussa icona di bellezza. Ora che ha portato a termine l'esperienza al timone di Amore alla prova, avrà in programma una vacanza esotica come questa?