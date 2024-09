I 40 anni di Belén Rodriguez: i look iconici che l’hanno resa una diva contemporanea

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 20 settembre 2024, è una giornata importante per Belén Rodriguez: ha raggiunto l’importante traguardo dei 40 anni e non potrebbe essere più felice, bella e raggiante. Arrivata in Italia a poco più di 20 anni, è riuscita fin dal primo momento a distinguersi per splendore e sensualità, imponendosi come una vera e propria icona nel nostro paese. È stata amata, odiata, idolatriata e criticata, ma la cosa certa è che è entrata di diritto nella storia dello spettacolo italiano. Al di là delle storie d’amore (vere o presunte) che l’hanno fatta finire spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip, è stata capace di diventare il simbolo della bellezza contemporanea, una donna che ha fatto della sensualità il suo marchio di fabbrica, che è riuscita a lanciare tendenze, messaggi e provocazioni semplicemente attraverso gli abiti che ha sfoggiato in pubblico: ecco tutti i suoi look iconici che l’hanno trasformata nella diva più discussa degli ultimi decenni.

L'abito che ha reso Belén iconica

Belén Rodriguez ha debuttato nella tv italiana nel 2008 all’Isola dei Famosi, all’epoca stava con il calciatore Marco Borriello e fece impazzire il pubblico italiano con i suoi micro bikini colorati. Col passare degli anni è diventata sempre più famosa, tanto che nel 2011 è stata scelta con valletta del Festival di Sanremo insieme a Elisabetta Canalis.

Belén da giovanissima a Porta a Porta

È proprio sul palcoscenico dell’Ariston che ha consacrato il suo successo con uno degli abiti più leggendari della storia dello spettacolo: il maxi dress bicolor firmato Fausto Puglisi che attraverso uno spacco vertiginoso lasciava intravedere il tatuaggio della farfallina sull’inguine. Da allora Belén non ha più smesso di spopolare ed è stata incoronata icona di bellezza e di sensualità.

Belén in Fausto Puglisi a Sanremo

Dalla prima gravidanza in paillettes agli abiti da sposa

L'anno dopo, nel 2012, che Belén ha conosciuto Stefano De Martino: all’epoca i due lavoravano insieme ad Amici, lui era fidanzato con Emma Marrone ma rimase stregato dal fascino della showgirl, facendo non poco discutere con questo “triangolo amoroso”. Il resto è storia.

Il primo red carpet con Stefano De Martino

Rimasta incinta del piccolo Santiago nel 2013, all'epoca Belén ogni settimana era sul palcoscenico di Colorado ma a rendere iconico il suo stile premaman fu il look sfoggiato a Invasioni Barbariche, dove, intervistata da Daria Bignardi, mostrò il lato iper-femminile della gravidanza con un mini dress fasciante tempestato di paillettes nere (abbinato a un paio di vertiginosi tacchi a spillo).

Belén col pancione in tv

Solo dopo la nascita del primogenito la coppia si sposò e ancora una volta Belén fece storia scegliendo Daniele Carlotta, uno stilista emergente, per i suoi due meravigliosi abiti da sposa bianchi fatti di pizzo, cristalli, maxi scollature e lunghissimi strascichi.

I look da red carpet di Belén Rodriguez

Il primo red carpet con Stefano De Martino è arrivato nel 2014, i due sfilarono fianco a fianco sul red carpet del Festival di Venezia, lui con un completo dai pantaloni cargo oversize, lei in total black con un maxi abito a sirena strapless di Alberta Ferretti.

Belén in Alberta Ferretti a Venezia

La stessa stilista ha vestito ancora una volta Belén sempre a Venezia ma nel 2016, firmando per lei un lungo vestito-mantella total pink, un modello da dea aperto sulla schiena e con una scollatura profondissima.

Belén in Elisabetta Franchi ad Amici

Il mini dress azzurro con le frange scelto per il ballo ad Amici con Diego Armando Maradona, il tubino in pizzo trasparente indossato per un’ospitata al Costanzo Show, il completo con mini e camicia bianca sfoggiato per la reunion televisiva con Fabrizio Corona: Belén è riuscita a rendere ogni suo look iconico, lanciando mode e tendenze da seguire semplicemente con un’apparizione pubblica.

La reunion con Fabrizio Corona al Costanzo Show

Belén Rodriguez è icona fashion contemporanea

Belén non ha mai rinunciato allo stile nella quotidianità: che si trattasse di un'ospitata televisiva o di una passeggiata in centro, ha sempre curato in modo impeccabile la sua immagine.

Il look premaman per la seconda gravidanza

Il maxi dress color senape che le fasciava il pancino, rivelando la seconda gravidanza di Luna Marì, la camicia di pelle "esplosa" sul palco de Le Iene, gli innumerevoli micro bikini del suo brand Me Fui, la gonna a pois per rivelare il tradimento, del tubino “della vendetta”, quello strapless e con lo spacco che ha segnato il ritorno in tv a mesi di distanza dalla rottura di Stefano De Martino: Belén non è mai passata inosservata, anzi, è stata capace di “parlare” con le sue scelte di stile. Oggi compie 40 anni ma sembra non sentire affatto il peso del tempo che passa e di certo continuerà a essere considerata un'indiscussa icona fashion contemporanea.

Belén oggi