Belén Rodriguez torna in tv col revenge dress: pois e camicia trasparente per parlare del tradimento Belén Rodriguez è tornata in tv: ieri è stata intervistata da Mara Venier a Domenica In e per la prima volta ha parlato della rottura con Stefano De Martino. Ha raccontato dei suoi continui tradimenti e lo ha fatto con un “look della vendetta” glamour ed elegante.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez è tornata in tv, lo ha fatto ieri pomeriggio a Domenica In, sul cui palco è stata intervistata da Mara Venier, raccontando tutti i dettagli sulla fine della storia d'amore con Stefano De Martino, dai tradimenti alla depressione. La conduttrice si è aperta a 360 gradi, non avendo paura di rivelare il momento in cui "è caduta in basso", arrivando a farsi ricoverare in clinica per 20 giorni dopo la drastica perdita di peso. Oggi, però, ha ritrovato il sorriso al fianco di Elio Lorenzoni, l'uomo che ha intenzione di sposare e a cui lei stessa ha fatto la proposta poco prima di partire per le Maldive. Per l'esclusiva intervista Belén non ha rinunciato al "revenge dress", anche se lo ha rivisitato in chiave glamour ed elegante.

Il look "della vendetta" di Belén

Ammettere il tradimento pubblicamente non è più una cosa di cui bisogna vergognarsi e a darne l'ennesima prova (dopo star del calibro di Miley Cyrus, Shakira e Ilary Blasi)è stata Belén Rodriguez, che in diretta tv ha raccontato della fine dell'amore con Stefano De Martino causato proprio da almeno "12 signorine". Per l'atteso ritorno in tv, dunque, la conduttrice non poteva che puntare tutto su un revenge dress dall'animo glamour ed elegante ma con un tocco sensuale. Ha documentato i preparativi sui social, mostrandosi in accappatoio tra le "grinfie" del suo staff di parrucchieri e truccatori mentre metteva in piega i lunghi capelli castani dalle sfumature bionde.

I preparativi per Domenica In

Belén in total white per il ritorno in tv

Una volta arrivata sul palcoscenico di Rai 1 Belén ha incantato tutti in total white ma con qualche dettaglio sbarazzino. Così come Ilary Blasi in Unicacome Ilary Blasi in Unica, anche lei ha indossato una camicia bianca, per la precisione un modello in seta trasparente che ha lasciato in vista una canotta con le spalline sottili in tinta. L'ha abbinata a una minigonna a ruota a vita alta e decorata all-over con dei pois neri, mettendo così in risalto le gambe lunghe e snelle. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, un paio di pumps di vernice nera di Casadei con due cinturini micro intorno alla caviglia. Orecchini gold, onde tra i capelli e make-up dai toni naturali: nonostante il momento difficile affrontato Belén Rodriguez non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue.