Belén Rodriguez torna in tv a Ballando con le Stelle: infiamma il palco tra frange e trasparenze

Belén Rodriguez è tornata in tv: ieri è stata l’ospite speciale di Ballando con le Stelle, dove si è esibita sulle note di una sensuale rumba. Cosa ha indossato per la trasformazione in “ballerina per una notte”?
A cura di Valeria Paglionico
Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che ormai da anni intrattiene il pubblico nel weekend. Al di là dei concorrenti che si sfidano a colpi di performance adrenaliniche e curatissime, la vera protagonista della diretta è stata Belén Rodriguez, voluta fortemente dalla padrona di casa Milly Carlucci come "ballerina per una notte". Dopo che per anni è stata "corteggiata" dalla produzione, ora ha finalmente accettato, lasciando intendere anche che l'anno prossimo sarà nel cast. Esibitasi sulle note di una rumba con Yuri Orlando, ha lasciato trionfare la sensualità con un look total black dall'effetto vedo non vedo.

Il look vedo non vedo di Belén a Ballando con le Stelle

Belén Rodriguez è stata l'ospite speciale della seconda puntata di Ballando con le Stelle, dove ha ricoperto il ruolo di "ballerina per una notte". Già nei giorni scorsi aveva anticipato la notizia immortalando l'iconica sala prove del programma ma solo ieri ha mostrato i risultati del duro lavoro. Si è esibita con il professionista Yuri Orlando sulle note di Thinking out loud, la canzone di successo di Ed Sheeran che per l'occasione è stata riprodotta in versione rumba.

Belén Rodriguez e Yuri Orlando
Belén Rodriguez e Yuri Orlando

Cosa ha indossato per il ritorno sul palco? Ha puntato sul total black con un mini dress da ballo fatto di lustrini e trasparenze. L'abito è aderente, con le spalline sottili e la gonna asimmetrica con le frange, ma la sua particolarità sta nel tessuto a effetto vedo non vedo ricoperto di decorazioni floreali di paillettes nere. Belén ha così lasciato le gambe in vista, esaltandole ancora di più con un paio di sandali da ballo col tacco medio.

Belén Rodriguez sta al gioco e condivide la parodia sulla sua maschera intima
Il look di Belén a Ballando
Il look di Belén a Ballando

Belén Rodriguez torna in tv con le extension

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Belén Rodriguez a Ballando con le Stelle? Ha rivoluzionato l'immagine con una nuova acconciatura. Da diversi mesi ci ha "dato un taglio" e ora sfoggia regolarmente un caschetto corto e dritto. Sul palco di Rai 1, però, è apparsa meravigliosa con una coda di cavallo extra long: come ha fatto a mettere in atto questa trasformazione? Si è servita di alcune maxi extension che hanno reso le lunghezze extra. Per quanto riguarda il trucco, invece, ha scelto dei toni naturali ma con focus sulla bocca, esaltata da una linea di matita marrone scuro. Insomma, Belén non ha rivali quando si parla di bellezza e stile: in quanti non vedono l'ora di ammirarla tra i concorrenti del programma?

