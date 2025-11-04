stile e Trend
Quanto costa l’abito nude coi cristalli che Belén Rodriguez ha indossato al GialappaShow

Belén Rodriguez è tornata a condurre, lo ha fatto ieri su TV8 col GialappaShow, dove ha affiancato con grande ironia il Mago Forest e la Gialappa’s Band. Cosa ha indossato per questa esperienza inedita?
A cura di Valeria Paglionico
Belén Rodriguez sta lentamente ritornando alla normale routine lavorativa dopo il lungo periodo trascorso lontano dai riflettori. Reduce da uno dei momenti più difficili della sua vita, è riuscita a riprendersi al 100% e ora si sente libera di poter accettare le proposte professionali che più le piacciono. Se la scorsa settimana è salita sul palco di Belve per essere intervistata da Francesca Fagnani, ieri sera è tornata a a ricoprire i panni di conduttrice. Lo ha fatto su TV8, dove è diventata protagonista del GialappaShow accanto al Mago Forest e alla Gialappa’s Band. Cosa ha indossato per questa esclusiva esperienza?

Belén Rodriguez segue il trend degli abiti nude

Era da tempo che Belén Rodriguez mancava dai palcoscenici italiani nei panni di conduttrice ma per la terza puntata del GialappaShow ha fatto una piccola eccezione, dando prova di non aver perso "lo smalto".

Belén al GialappaShow
Belén al GialappaShow

Ha ballato un tango argentino col Mago Forest, si è sottoposta all'intervista “Caffè (corretto grappa) letterario” e ha messo in mostra la sua grandissima ironia. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour e sensuale che da sempre la contraddistingue. Ha abbandonato il nero "d'ordinanza" e ha seguito il trend degli abiti a effetto nudo, mettendo in risalto le gambe lunghe e snelle e la silhouette impeccabile.

Belén Rodriguez in TopTrend
Belén Rodriguez in TopTrend

Quanto costa il look di Belén al GialappaShow

Per trasformarsi in conduttrice del GialappaShow Belén Rodriguez ha indossato uno slip dress in mesh elasticizzato color nude di TopTrend. Si tratta di un modello corto con la gonna asimmetrica e svolazzante, le spalline sottili e il tessuto a effetto vedo non vedo tempestato di cristalli irregolari color argento, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 149 euro.

TopTrend
TopTrend

Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione delle pumps in camoscio tabacco di NinaLilou con cut-out laterale, cinturino intorno alla caviglia e tacco metallico total gold (prezzo 423 euro). Coda di cavallo alta, gioielli minimal e make-up dai toni naturali: Belén è tornata e sembra essere destinata ancora una volta a spopolare.

