Belen Rodriguez firma il contratto per la prossima edizione di Ballando, poi la richiesta di Selvaggia Lucarelli

Ballerina per una notte nella puntata di sabato 4 ottobre è stata Belen Rodriguez che ha ballato un tango appassionato. Quale occasione migliore per cercare di invitarla nella prossima stagione del programma, con tanto di contratto firmato in diretta. Nel frattempo, poi, Selvaggia Lucarelli ha fatto una richiesta piuttosto particolare alla showgirl.

L'invito di Milly Carlucci a Belen Rodriguez per il prossimo Ballando

Una ballerina d'eccezione, dopo lunghi corteggiamenti, Belen Rodriguez è arrivata a Ballando con le stelle. E dopo aver ricevuto una sfilza di complimenti da parte dei giudici, la showgirl viene braccata da Massimiliano Rosolino che con tanto di contratto alla mano chiede di firmarlo: "Così almeno potrei praticare un po' di più" dire l'argentina, che d'altra parte ha sempre amato il ballo, soprattutto il tango e non lo ha mai nascosto. "Sarebbe bellissimo averti qui" dice Mariotto, cercando di convincerla. Arriva poi il turno di Selvaggia Lucarelli: "Non aspettavo altro che questo incontro" e poi continua: "Belen dovevi arrivare a Ballando con le stelle per sapere che hai delle belle gambe, senti, ma io volevo chiederti una cosa, puoi sbloccarmi sui social?" e la showgirl: "Non lo so, ci penso un po'. Dai, ti sblocco, ma non ricordavo nemmeno di averti bloccata".

Milly Carlucci prima di lasciarla andare via, rincara la dose: "Allora Belen ti aspettiamo qui" e lascia la parola ad Ema Stokholma che le dice: "Questa pista ti cambia la vita, ti consiglio vivamente di venire qui a ballare" e Belen Rodriguez: "Ma guarda Milly se mi trovi un nuovo marito un ballerino" e quindi la speaker radiofonica riprende: "No, poi dobbiamo fare una chiacchierata su come ci si comporta con i ballerini" una frecciata che non è passata inosservata al suo ex conosciuto proprio sulla pista di Ballando con le stelle, ovvero Angelo Madonia. Un siparietto simpatico, concluso con una sfilza di dieci dati alla ballerina.