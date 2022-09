Primo giorno di scuola per i figli di Caterina Balivo: li accompagna col mini tailleur tartan Primo giorno di scuola per Cora e Guido Alberto, i figli di Caterina Balivo. La conduttrice tv ha scattato una foto ricordo con loro, indossando un tailleur sbarazzino e diverso dal solito, composto da giacca e shorts.

A cura di Giusy Dente

Settembre riporta tutti alla realtà, alla routine quotidiana, agli impegni messi in sospeso o rimandati durante le vacanze estive. Ma una volta archiviate le ferie, è il momento di tornare al lavoro o, nel caso dei più piccoli, sui banchi di scuola. In questi giorni è toccato a tutti, compresi i figli di alcune celebrities, che da mamme orgogliose e fiere non hanno rinunciato a una foto di rito, per immortalare il fatidico momento del fatidico primo giorno di scuola. Lo ha fatto anche Caterina Balivo coi figli Guido Alberto e Cora.

Back to school per i figli delle celebrities

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato l'inizio del nuovo anno scolastico di Nathan Falco Briatore, iscritto in un istituto di Montecarlo. Come lei anche Alessia Marcuzzi, che ha mostrato sui social la figlia Mia Facchinetti in divisa scolastica: sono due gocce d'acqua! Isabel Totti la cominciato la prima elementare: mamma Ilary Blasi l'ha accompagnata a scuola, per essere presente in un giorno così importante. E anche Bélen Rodriguez ha fatto lo stesso, accompagnando Santiago De Martino in classe. L'ultima in ordine di tempo che ha affrontato il "back to school" dei figli è Caterina Balivo.

"Mamma a lavoro, bimbi a scuola"

Caterina Balivo al momento è impegnata con le prove di "Lingo", che debutterà il 12 settembre su La7. Il nuovo programma della conduttrice è un quiz basato su giochi di parole e rebus di lingua italiana, che vedrà sfidarsi serata dopo serata tre coppie di concorrenti, legati tra loro da rapporti di parentela, amicizia o amore. Prima di recarsi sul set, la 42enne ha accompagnato a scuola i suoi due figli, nati dal matrimonio con il manager finanziario Guido Maria Brera.

Cora è la piccola di casa: ha 5 anni, mentre suo fratello Guido Alberto ne ha festeggiati 10 lo scorso maggio. Caterina Balivo ha voluto immortalare il grande giorno del ritorno a scuola dei due bambini e poi si è recata al lavoro, indossando un tailleur originale e diverso dal solito, decisamente sbarazzino, composto da blazer e shorts tartan, abbinato a sandali con tacco basso e con lacci attorno alla caviglia. "Mamma a lavoro e bambini a scuola" ha commentato su Instagram, mostrando un dietro le quinte dello show.