Caterina Balivo in shorts al compleanno del figlio Guido Alberto, con torta a tema Pokemon Caterina Balivo ha organizzato una piccola festa in famiglia in occasione del compleanno del suo primogenito: Guido Alberto ha compiuto 10 anni.

A cura di Giusy Dente

Presto i fan di Caterina Balivo avranno modo di vederla nuovamente in tv. La 42enne sarà non solo al timone del dating show Chi vuole sposare mia mamma? (in onda su Tv8), ma si vocifera anche un'imminente ritorno in Rai, per una trasmissione del palinsesto estivo. Negli ultimi due anni è stata meno presente e si è dedicata maggiormente alla famiglia. La conduttrice è sposata dal 2014 col manager finanziario Guido Maria Brera e la coppia ha due figli: Guido Alberto e Cora. Proprio il primogenito, ha pochi giorni fa festeggiato il decimo compleanno. Non poteva mancare una festa tutta per lui, circondato dal calore della famiglia.

Una festa per il figlio di Caterina Balivo

A quanto pare Caterina Balivo ama molto organizzare feste in famiglia, in particolare per i propri figli. L'ultima occasione le è stata data dal compleanno del figlio Guido Alberto, che è nato il 30 maggio 2012 che ha dunque ha appena compiuto 10 anni. Il 16 agosto toccherà alla piccola di casa, Cora, nata nel 2017. Per il primogenito, la conduttrice ha voluto che fossero presenti in casa tutte le persone care. Il party si è svolto in Toscana: c'erano le sorelle di Caterina Balivo (Francesca e Sarah) e tanti altri amici. La padrona di casa ha cucinato per tutti e ha anche condiviso coi follower la ricetta della pasta alla nerano con le zucchine, a quanto pare un suo piatto forte. Immancabile la torta con le candeline tutta per il piccolo festeggiato, a tema Pokemon, con un piccolo Pikachu posizionato sopra.

Il look di Caterina Balivo

La seconda maternità è stata quella che ha maggiormente messo alla prova la conduttrice. Ha visto il suo corpo cambiare e non è stato facile accettarlo inizialmente e dover fare i conti con la cellulite, con l'aumento di peso e con le critiche degli haters. Non ha mai preso in considerazione la chirurgia: è anzi paladina di body positivity e alle donne ricorda sempre che è importante accettarsi, senza che l'aspetto esteriore diventi un'ossessione, abbandonando quei condizionamenti malsani imposti dalla società. Oggi è fiera di sé e del suo corpo che sì, è diverso rispetto a qualche anno fa, ma non per questo sbagliato.

Nel tempo ha conservato il suo stile chic nel vestire, in cui alterna e bilancia semplicità e sensualità, ma sempre con eleganza e mai volgarità. Vale sia quando è in abito da sera che quando sfoggia look più casual e casalinghi. Per la festa di Guido Alberto ha scelto un look giovanile, fresco e colorato, perfetto per la bella stagione. È un completo di un brand che ama particolarmente e di cui indossa spesso le creazioni: Theodora Moda Positano. Stavolta ha scelta è caduta su un completo coordinato: top a maniche lunghe arricciato all'altezza dei polsi con ampia scollatura rotonda e un paio di shorts con arricciatura sul fondo e in vita. Impeccabile come sempre.