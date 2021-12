Caterina Balivo segue il trend del reggiseno a vista: il look invernale con camicia e shorts di pelle Caterina Balivo è la conduttrice di un nuovo programma su Radio Rai 2, Cattivissim*, e sui social ne ha approfittato per sfoggiare un look all’insegna della sensualità. Per l’inverno ha abbinato shorts di pelle a una semplice camicia bianca, portando il reggiseno di pizzo a vista.

A cura di Valeria Paglionico

Caterina Balivo si è presa una pausa dalla tv: in piena pandemia ha deciso di mettere fine al suo programma Vieni da me, così da dedicarsi al 100% alla famiglia in un periodo difficile. Nonostante ciò, ha continuato a mantenere un rapporto diretto con i fan sui social, documentando regolarmente la sua quotidianità tra foto e Stories. Da qualche giorno ha ha ricominciato a lavorare: conduce Cattivissim* su Radio Rai 2, esperienza che segna il suo debutto nei panni di speaker. Per dare il via a questa nuova avventura ha pensato bene di sorprendere i followers con un tocco di sensualità: ecco il suo look invernale da imitare assolutamente.

Il look invernale di Caterina Balivo

Al motto di "Scrivetemi i vostri cattivi propositi per questo 2022", Caterina Balivo ha sponsorizzato il suo nuovo programma radiofonico. Quale occasione migliore di questa per proporre un look trendy all'insegna della sensualità? La conduttrice ha dimostrato che sa essere seducente con estrema semplicità, a prova del fatto che non servono grandi artifici per lasciare senza fiato i fan. Per l'inverno ha infatti abbinato un paio di short di pelle a vita alta, un modello leggermente a farfalla, a una camicia bianca portata sbottonata e leggermente "trasandata" (ovvero da un lato infilata nei pantaloncini, dall'altra libera).

Il reggiseno si porta a vista

Il dettaglio che ha fatto la differenza nel winter look della Balivo è stato il reggiseno a vista, uno dei trend iper femminili che spopolano da diverse stagioni. Ha scelto un modello bralette color nude, lasciando intravedere semplicemente un tocco di pizzo che usciva dalla camicetta. Caterina ha poi guardato dritto in camera con fare sensuale, contornando il viso con delle onde dall'effetto naturale. In quante seguiranno il suo esempio a Capodanno, magari sfoggiando dell'intimo portafortuna in total red?