I tutorial beauty in aereo sono il trend del momento su TikTok: quali sono i rischi per la pelle Avete mai sentito parlare del trend "Get Ready With Me" (GRWM)? Sta spopolando su TikTok e consiste nel realizzare dei tutorial beauty in aereo: ecco quali sono i rischi per la pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Dovete prendere un volo a lungo raggio e già siete avviliti all'idea di dover trascorrere molte ore seduti senza fare nulla? La nuova mania di TikTok vi viene incontro, anche se sono in moltissimi coloro che consigliano di non seguirla. In cosa consiste? Nel realizzare tutorial beauty direttamente in aereo, così da prendersi cura della propria pelle ad alta quota, dare consigli a tutti coloro che non vogliono apparire stanchi e spossati al termine di un viaggio intercontinentale e sfruttare il tempo libero in modo utile. Cosa ne pensano i dermatologi di questo trend che sta spopolando?

Cos'è il trend GRWM

Se su TikTok andate alla ricerca dei video accompagnati dalla didascalia "Get Ready With Me" (GRWM), scoprirete che sono moltissimi coloro che realizzato tutorial beauty in aereo. Trasformano i tavolini davanti ai sedili in vere e proprie toelette e hanno l'obiettivo di dare dei consigli sul come sfruttare in modo utile il tempo libero in volo, prendendosi cura della pelle ad alta quota e apparendo meravigliosi all'arrivo a destinazione. Bigodini, cuffie per ricci, cerotti sotto gli occhi, maschere di tessuto: questi sono solo alcuni degli accessori beauty che si possono usare durante i viaggi lunghi.

I rischi dei tutorial beauty ad alta quota

Quali sono i rischi di questa tendenza? Innanzitutto sarebbe bene evitare di seguirla quando il volo è affollato: usare la luce del telefono per riprendersi e muoversi continuamente sul sedile per realizzare il make-up potrebbe infastidire i passeggeri vicini. Come se non bastasse, nonostante si possano usare delle salviettine antibatteriche prima di maneggiare il viso, questa abitudine potrebbe rivelarsi ben poco igienica in un ambiente contaminato come la cabina aerea. Coloro che soffrono di acne e irritazioni, inoltre, dovrebbero ridurre al minimo l'uso del trucco su un volo ad alta quota: essendo un ambiente a bassa umidità, può rendere la pelle secca e fragile, favorendo l'insorgere di infiammazioni. Il consiglio degli esperti è quello di salire in aereo con il viso al naturale e al massimo cominciare a truccarsi un'ora prima dell'atterraggio.

