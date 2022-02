Caterina Balivo, i 42 anni in rosso: è una party girl con corona e abito di pelle Caterina Balivo compie oggi 42 anni ma ha anticipato i festeggiamenti di qualche giorno. Ha realizzato un servizio fotografico in versione party girl, incantando i fan in rosso e con una coroncina da principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Caterina Balivo: compie 42 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, tanto da continuare a mantenere intatta la sua bellezza e la sua verve. Attualmente è in vacanza sulle Alpi e, tra look da neve super fashion e pranzi in location da sogno, si sta godendo un po' di relax in compagnia degli amici tra splendidi panorami innevati. I festeggiamenti sono cominciati già da qualche giorno ma solo oggi la conduttrice ha condiviso gli scatti realizzati per un servizio fotografico in versione "party girl": ecco cosa ha indossato e chi ha firmato gli outfit per lo shooting.

Caterina Balivo, lo shooting per il compleanno

"Sono sempre stata una party girl, abbiamo cominciato qualche giorno prima a festeggiare ed è stato davvero niente male! Ci siamo divertiti ma non ho ancora finito!", sono state queste le parole con cui Caterina Balivo ha accompagnato delle foto da party girl realizzate per il magazine Deluge. Ad aiutarla nella scelta dei look è stata la stylist Stefania Sciortino, mentre il make-up è stato curato da Emanuela Di Giammarco. Cosa ha indossato per il compleanno? Due diversi outfit all'insegna del glamour, uno rosso, l'altro total black. Il primo è caratterizzato da un minidress "di fuoco" firmato Chiara Boni La Petite Robe, un modello di pelle, accollato e senza maniche, con drappeggio e maxi fiocco intorno alla vita.

Caterina Balivo in Tory Burch

I look di Caterina Balivo per i 42 anni

Nei restanti scatti la Balivo ha optato per l'eleganza senza tempo del nero con un maxi abito di raso scintillante firmato Tory Burch, con lo scollo dritto e le spalline sottilissime. A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, anche se a fare la differenza è stata una coroncina con pietre argento e rosa, accessorio che ha aggiunto un tocco regale all'acconciatura con le onde naturali e definite. Insomma, Caterina è un'eterna ragazzina e non solo nell'aspetto: il suo stile ironico ma allo stesso tempo glamour è ormai diventato per lei un vero e proprio "marchio di fabbrica". Nelle prossime ore condividerà anche foto e video della festa di compleanno con gli amici?