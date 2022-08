Nathan Falco Briatore torna a scuola: Elisabetta Gregoraci lo accompagna col completo-pigiama Nathan Falco Briatore è tornato a scuola dopo le vacanze estive e ad accompagnarlo è stata mamma Elisabetta Gregoraci. Lui in divisa, lei col completo pigiama: mamma e figlio non potrebbero essere più adorabili.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 sta per finire e sono moltissimi coloro che questo lunedì hanno messo definitivamente fine alle vacanze. È il caso di Elisabetta Gregoraci, rientrata a Montecarlo dopo mesi passati tra Puglia, Capri e Costa Smeralda. Oggi per lei è stata una mattinata all'insegna delle emozioni è il motivo è molto semplice: il figlio Nathan Falco Briatore è tornato a scuola e lei non ha potuto fare a meno di accompagnarlo come ormai da tradizione. Oltre a sfoggiare un look glamour che sembra essere "da notte", una volta tornata a casa ha fatto una dolcissima dedica social al ragazzo. Il motivo per cui ha ripreso le lezioni a fine agosto? Frequenta un istituto privato internazionale e il calendario imposto agli studenti è un tantino diverso rispetto a quello delle scuole pubbliche.

Quanto costano le ciabattine di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci accompagna sempre il figlio Nathan a scuola il primo giorno dell'anno e, così come successo nel 2021 col suo minidress fiorato, anche questa volta ha attirato le attenzioni dei media con un look glamour. La showgirl ha puntato tutto su un completo di seta che a primo impatto sembra essere un pigiama: è arancione con gli orli neri ed è contraddistinto da pantaloncini over e camicia coordinata con i lacci intorno al collo. Per completare il tutto ha scelto uno chignon tiratissimo e gli iconici sandali a ciabatta di Hermès, modello Oran in pelle nera (prezzo 510 euro). Nathan, invece, ha dovuto indossare la divisa blu con bermuda e polo ma ha aggiunto un tocco personale con le sue sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro, le stesse che aveva sfoggiato sul red carpet caprese.

Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco

Il dolce messaggio di mamma Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha accompagnato le foto del ritorno a scuola di Nathan a una didascalia dolce e commovente. Essendo una mamma orgogliosa, non poteva che vivere questa giornata con grande emozione. Le sue parole sono state: "È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan. .È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno…imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa". Quante sono le madri che provano le stesse cose con i loro figli adolescenti?