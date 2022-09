La figlia di Federica Nargi con la divisa: la tenera foto del primo giorno di scuola di Sofia Per le figlie di Federica Nargi è tempo di iniziare la scuola: Beatrice va all’asilo mentre Sofia ha iniziato la prima elementare con l’uniforme a righe.

A cura di Beatrice Manca

La scuola è iniziata di nuovo e moltissimi vip hanno condiviso online le foto dei primi giorni dei loro bambini con zainetto e grembiule. Anche l'ex velina Federica Nargi ha condiviso un tenero scatto di Sofia: la figlia maggiore è pronta per la prima elementare e sfoggia gonnellina a pieghe e cravatta.

Le figlie di Federica Nargi pronte per la scuola

Federica Nargi ha passato le vacanze al mare, documentando i momenti di relax sui social tra costumi trendy e giornate in famiglia. La modella e influencer ha due figlie con Alessandro Matri: Sofia e Beatrice, che condividono con la madre la passione per la moda. Ve le ricordate vestite uguali con adorabili costumi coordinati? Per le due bambine ora è tempo di iniziare la scuola: Beatrice, tre anni, ha iniziato l'asilo, mentre Sofia va in prima elementare. Federica Nargi ha voluto documentare questo giorno così importante su Instagram, dedicando un messaggio pieno d'affetto alla bimba.

Sofia Matri con cravatta e gonna a pieghe

Per andare in prima elementare Sofia Matri ha iniziato a indossare la divisa: gonnellina a pieghe grigia, camicia a maniche corte e cravatta a righe bicolor, gialle e grige. La mamma ha condiviso alcune foto della bimba che si prepara, pettinandosi i capelli e riempiendo lo zainetto. Probabilmente si tratta della Bilingual European School, un istituto con sede a Milano. "Oggi il tuo primo giorno di scuola elementare. La tua mano stretta forte alla mia. I tuoi occhietti che guardavano curiosi il tuo nuovo mondo" ha scritto la conduttrice su Instagram, condividendo l'emozione con i follower. "Nello zainetto abbiamo messo tutto. Puoi lasciare la mia mano e correre verso i tuoi nuovi compagni. In bocca al lupo amore mio immenso".