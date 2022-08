Federica Nargi si gode l’estate in total black: il suo costume con l’oblò è un must-have Continuano le vacanze di Federica Nargi e sui social è proprio lei a documentarle regolarmente. Nelle ultime ore ha sfoggiato l’ennesimo look balneare all’insegna del glamour: ha indossato il costume con l’oblò, mettendo in risalto gli addominali.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Nargi è in vacanza con la famiglia da diverse settimane e si sta godendo il relax al termine di un anno lavorativo, anche se di tanto in tanto parla di nuovi progetti professionali. Sui social è molto attiva e documenta ogni dettaglio della sua estate, dai look trendy scelti per le giornate al mare ai dolci momenti passati con le figlie Sofia e Beatrice e col compagno Alessandro Matri. Nelle ultime ore è tornata a lasciarsi immortalare in spiaggia e lo ha fatto in una versione super glamour: tra occhiali colorati e costume total black con l'oblò sulla pancia, l'ex velina non potrebbe essere più fashion. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le vacanze?

Federica Nargi mostra gli addominali

Uno dei costumi più trendy dell'estate 2022? Quello con l'oblò, diventato un vero e proprio must-have. Le star sembrano averlo capito bene, visto che, dopo Elodie ed Elena Santarelli, lo ha sfoggiato anche Federica Nargi. L'ex velina ha postato un album di foto in spiaggia e, oltre a rivelare una forma fisica impeccabile, ha anche indossato il capo più trendy della bella stagione: il costume col cut-out dalla forma tondeggiante. Ha scelto un modello total black con le spalline doppie e lo scollo a V: se a prima vista sembra essere un due pezzi, in verità si scopre che è unito sulla parte posteriore. L'oblò sulla pancia lascia gli addominali in vista, aggiungendo così un tocco sensuale all'outfit scuro.

Federica Nargi col costume cut–out

Gli occhiali da gatta di Federica Nargi

I dettagli trendy nel look balneare di Federica Nargi non sono finiti qui: ha abbinato il costume nero a un paio di occhiali da sole colorati, un altro accessorio da avere assolutamente in vacanza. Per la precisione ha scelto un modello da gatta con la montatura arancione e le lenti scure, aggiungendo così un tocco di originalità al tutto. Sorriso stampato sulle labbra, capelli legati in una coda di cavallo alta e abbronzatura impeccabile, l'ex velina è in assoluto la regina fashion dell'estate 2022. In quante prenderanno ispirazione dalle sue proposte di stile durante le vacanze alle porte?